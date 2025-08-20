Ким Чен Ын посетил новейший эсминец "Чхве Хен"

ЦАМТО, 19 августа. Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын посетил эсминец "Чхве Хен", где сделал заявление о роли ВМС в ядерном потенциале страны.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын ознакомился с ходом испытаний интегрированной системы вооружений корабля и условиями службы моряков. Лидера КНДР встретил командующий ВМС КНА адмирал Пак Кван Соб.

Ким Чен Ын заслушал доклад об испытаниях вооружений и строительстве третьего эсминца класса "Чхве Хен", выразив удовлетворение тем, что оснащение ВМС "сверхсовременной боевой техникой и ядерным оружием" осуществляется поэтапно и согласно плану.

Лидер КНДР призвал неустанно прилагать усилия для "непрерывных, важных и эпохальных перемен" в ВМС Республики.

"Товарищ Ким Чен Ын сказал, что наши Военно-морские силы в ближайшем будущем станут надежной силой, отвечающей за морскую составляющую ядерного потенциала страны", – пишет ЦТАК.

Лидер КНДР подчеркнул, что повышение оперативной способности Военно-морских сил – важнейшая государственная задача, которую "нельзя откладывать ни на миг" с точки зрения развития Вооруженных сил и военной науки с учетом геополитического положения государства.

Как напоминает "РИА Новости" головной эсминец нового класса "Чхве Хен" КНДР был спущен на воду 25 апреля 2025 года, второй корабль того же класса при спуске в мае получил повреждения, но был восстановлен и повторно спущен на воду в июне.