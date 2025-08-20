Войти
ТАСС

Кононенко рассказал о главных направлениях развития пилотируемой космонавтики РФ

68
0
0
Олег Кононенко. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Олег Кононенко. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости.

В них входит создание новой орбитальной станции и транспортного корабля, сообщил командир отряда космонавтов Роскосмоса

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Герой России командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко назвал создание новой орбитальной станции и нового пилотируемого транспортного корабля приоритетными направлениями развития российской космонавтики.

"Если говорить про пилотируемый космос, то это создание нового корабля и новой орбитальной станции. Потому что МКС уже потихоньку отрабатывает свой срок. Сведение с орбиты еще обсуждаемо, но это уже не десятилетия, а ближайшее десятилетие. Поэтому России нужно создавать новую станцию, для того чтобы не было перерывов в пилотируемых полетах. Мы по-прежнему должны оставаться в низкой орбите вокруг Земли для того, чтобы отрабатывать технологии будущих межпланетных перелетов", - поделился Кононенко во время встречи с журналистами в рамках проекта "Фестиваль новых медиа".

Также космонавт поделился мнением о космическом корабле "Союз" в сравнении с аналогами. "С точки зрения кораблей тот же [Илон] Маск использует старые технологии, ничего там особенного нет. Ничего кардинального с точки зрения служебного борта и кораблей не сделано. А так корабль Маска современный. Наш "Союз" внешне, конечно, достаточно устарелый, но он модернизируется. Это корабль 21-го века. Он цифровой, большинство приборов уже заменены [на современные]", - отметил он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.08 00:34
  • 1
Комментарий к "Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.08 00:04
  • 0
Комментарий к "Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)"
  • 19.08 22:30
  • 10086
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.08 19:25
  • 104
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 19.08 18:40
  • 0
Комментарий к "Война или мир"
  • 19.08 17:51
  • 1
В чем преимущества и недостатки калибров стрелкового оружия 7,62 и 5,45?
  • 19.08 14:12
  • 0
Война или мир
  • 19.08 10:39
  • 1
МС-21 опережает Ту-214 по срокам запуска в производство? - ТЕХНОСФЕРА РОССИЯ
  • 19.08 06:48
  • 1
Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 19.08 03:50
  • 1
Киев отреагировал на видео с россиянами на трофейной американской технике с флагами РФ и США
  • 19.08 03:44
  • 1
В Китае спустили на воду третью подлодку для Исламабада
  • 19.08 03:18
  • 1
Новая украинская ракета «Фламинго» оказалась британской разработкой
  • 18.08 15:57
  • 1
Медведев перешёл на примирительный тон в отношении Трампа
  • 18.08 14:30
  • 1
Российская армия добивается успехов на земле и в воздухе. Что нужно знать
  • 18.08 12:19
  • 177
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214