БМП«Брэдли»: оценки боевого применения в зоне СВО

Источник изображения: invoen.ru

Согласно публикациям китайских специализированных изданий, подразделения ВСУ, укомплектованные боевыми машинами пехоты американского производства М2А2 (БМП «Брэдли»), в модификации ODS-SA (по результатам операции «Буря в пустыне») в период с июня 2023 по май 2024 года из 186 (по другим данным 189) поставленных машин потеряли 113 ед. бронетехники данной модели, из которых: 

  • 78 ед. полностью уничтожено (по данным МО РФ 68 ед.);
  • около 30 ед брошено в районах боевых действий;
  • 4 ед. захвачено российскими военными и успешно вывезено для изучения и демонстрации на выставках трофейной техники.   

В процессе наблюдения за действиями военнослужащих 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» ВСУ (укомплектована бронетехникой американского производства, в пунктах управления на постоянной основе присутствуют военные советники из числа действующих военнослужащих ВС США) установлено, что данное подразделение потеряло около 50 БМП «Брэдли» указанной модели в результате попаданий ПТУР «Вихрь» (с вертолетов Ка-52), «Корнет» и снарядов «Краснополь», а также подрывов на минных заграждениях.

БПМ «Брэдли» М2А2 ODS-SA на Украине

По данным китайских специалистов, передача указанного количества партиями по 60 машин осуществлялась при поддержке военнослужащих 405-й бригады полевой поддержки СВ ВС США (ппд в г. Кайзерслаутерн, Германия), которые осуществляли простейшее техническое обслуживание и проверку систем бронемашин до поставки их железнодорожными эшелонами на территорию Украины. По имеющейся информации, продолжительность курсов подготовки украинских экипажей БМП «Брэдли» версии М2А2 ODS-SA, организованных на территории ФРГ, составляет не более 4 недель.

 Достоверно известно, что американские военные не планировали проводить ремонт и восстановление БМП М2А2 ODS-SA, поскольку данные машины были сняты с хранения и не предназначены для модернизации по программе М2А4Е1.

Как сообщается, зафиксировано несколько случаев доставки поврежденных бронемашин на автомобильном транспорте (без использования средств визуальной маскировки) с территории Украины, через Республику Польшу и далее в Германию в целях изучения характера повреждений, получаемых БМП от воздействия различных противотанковых средств.

Благодаря нескольким образцам пораженной техники американскими специалистами установлено, что российский бронебойные оперенные подкалиберные снаряды 3БМ59 «Свинец-1» / 3БМ60 «Свинец-2» пробивают корпус БМП «Брэдли» М2А2 с установленными блоками динамической защиты (ДЗ) с расстояния 1385 м и более. Кроме того, по результатам анализа фото и видеоматериалов определено, что блоки ДЗ типа BRAT A2 эффективно защищают от однократного попадания FPV дронов с выстрелами от РПГ, а также ПТУР типа «Фагот».   Также, отмечается, что боекомплект в количестве двух противотанковых ракет типа «Tow», размещаемых в ПУ, смонтированной на башне недостаточен для современного общевойскового боя.

К недостаткам БМП американского производства относят систематический отказ привода опускаемой задней двери-аппарели, который не позволяет десанту осуществить высадку из машины. В ходе боевых действий установлено, что башня БМП является самой незащищенной.

С учетом полученной информации планировалось, что в 2024 году СВ ВС США поставят на Украину партию модернизированных БМП М2А4Е1, которые отличаются от рассмотренной модификации следующим:

  • установлен V-образный дизельный двигатель VTA903E-T675 мощностью 675 л.с. (ранее 600 л.с.);  
  • гидромеханическая трансмиссия НМРТ-800-3ЕСВ (ранее НМРТ-500);
  • электрогенератор на 27,7 кВт и 990ампер (ранее 11,2 кВт и 400 ампер);
  • новые двухрядные гусеничные траки модели Т161 (ранее Т157i);
  • модифицирована подвеска, системы охлаждения, торможения, пожаротушения;
  • установлена система РЭБ CREW Duke V3 для постановки помех радиовзрывателям.

БМП «Брэдли» М2А4Е1 с КАЗ «Железный кулак»

Основной отличительной особенностью является установка комплекса активной защиты (КАЗ) «Железный кулак» (адаптированная версия израильской КАЗ «Трофи»), которая размещается на башне и состоит из РЛС обнаружения цели, четырех пусковых устройств для заградительных зарядов и блока управления.

БМП М2А4Е1. Синим, желтым и коричневым цветами выделены компоненты КАЗ «Железный кулак»

С учетом комплекта обновленного и дополнительного оборудования и оснащения полная снаряженная масса БМП «Брэдли» в модификации М2А4Е1 составляет 36,2 тонны. Для сравнения масса М2А2 ODS-SA составляет около 30 тонн. По данному параметру рассматриваемые БМП приближаются к категории легких танков, однако не обладают сопоставимой огневой мощью и боекомплектом.

Источник: китайские специализированные издания

