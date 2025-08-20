Операторы трофейных гексакоптеров группировки "Юг" поразили укрепления ВСУ

Бывшие украинские дроны российские бойцы перепрошивают под себя и успешно применяют в зоне СВО

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Операторы тяжелых перепрошитых трофейных гексакоптеров 77 отдельного мотострелкового полка Южного военного округа поразили укрепленные позиции ВСУ на константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы подразделения ударных беспилотных летательных аппаратов 77 отдельного мотострелкового полка Южного военного округа уничтожают укрепленные позиции ВСУ на Константиновском направлении. С помощью перепрошитых трофейных гексакоптеров операторы поддерживают наступательные действия российских штурмовиков, поражают в том числе укрепрайоны ВСУ", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве отметили, что после ремонта и восстановления трофейных дронов большой грузоподъемности российские военнослужащие успешно применяют их уже по украинским националистам.

"Все это сделали мы под себя. Сейчас, в данный момент, активно работаем на нашем направлении. Занимаемся доставкой такелажа, БК (прим. - боекомплекта), а также поддержкой наших штурмовых подразделений", - рассказал командир группы тяжелых БПЛА Ильяс.