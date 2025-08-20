Войти
На Украине всерьез испугались 600-мм дальнобойных РСЗО из Северной Кореи

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Оборонная промышленность КНДР серийно выпускает ряд образцов боевой техники, аналогов которым нет в мире. Это, например, 170-мм самоходные артиллерийские установки "Чучхе-по" образца 1983 года, известные также как М1989 или "Коксан".

Совершенно уникальными считаются 600-мм реактивные системы залпового KN-25. В настоящее время их выпускают как в гусеничном, так и в колесном вариантах. В первом случае используется доработанная десятикатковая база, созданная с использованием элементов шасси основных боевых танков. Их предлагается использовать на бездорожье.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Для более приемлемых условий местности предназначены образцы с колесной формулой 8х8, имеющие бронированные кабины. В настоящее время уже выпускается новая версия вездехода.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Считается, что такие РСЗО могут выпустить 6 реактивных снарядов одним залпом в течение 20-30 секунд. При этом дальность полета достигает 400 километров.

Эти характеристики были подтверждены в ходе испытаний в августе 2019 года, когда ракеты пролетели около 380 километров и достигли высоты 97 километров. Их длина, по некоторым оценкам, составляет 8,2 м, масса - 3000 кг.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

К технике из КНДР "неровно дышат" на Украине, особенно, когда это касается упомянутых выше артиллерийских и ракетных систем. Было время, когда там чванливо посмеивались над продукцией северокорейского ВПК, сейчас же упоминания об оружии Страны утренней свежести вызывают страх и панику, которые будут только нарастать.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Лев Романов

Страны
КНДР
Украина
