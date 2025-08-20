Алаудинов: превосходство России по БПЛА позволяет выбивать все ресурсы ВСУ

Российский ОПК за три с половиной года сделал большой рывок в развитии беспилотной авиации, подчеркнул замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Превосходящее по количеству производство российских беспилотников позволяет выбивать все ресурсы ВСУ. Об этом ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

"Россия на сегодняшний день сделала очень большой рывок в развитии беспилотной авиации, и мы действительно выпускаем такое количество беспилотников, - особенно тех, которые имеют большую дистанцию полета, - что за счет этого мы можем выбивать всю логистику, инфраструктуру, противника, которая для нас не выгодна", - отметил он.

Он пояснил, что российские операторы дронов выбивают все ресурсы противника, которые помогают ему вести боевые действия. По мнению командира "Ахмата", это не было бы возможно, не будь в России такого масштабного производства и если бы дроны не шагнули в своем развитии так далеко.

"Мы действительно за эти три с половиной года стали государством, которое в этом плане сделало рывок и вырвалось впереди остальных государств, которые могут похвастаться тем, что они специализируются на применении беспилотников", - подчеркнул Алаудинов.