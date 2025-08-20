Взгляд в прицел: что стоит за учениями Южной Кореи и США

Союзники отрабатывают противодействие ядерным угрозам, учитывая опыт современных конфликтов

Ситуация на Корейском полуострове остается напряженной, несмотря на смягчение позиции нового руководства Южной Кореи. На фоне продолжающихся конфликтов на Украине и Ближнем Востоке США и их азиатские союзники вновь акцентируют внимание на военной совместимости. Учения Ulchi Freedom Shield, которые начались 18 августа, показывают, что Сеул остается одним из ключевых партнеров Вашингтона в стратегическом противостоянии с Китаем. КНДР со своей стороны осудила маневры и готова дать решительный ответ. В учениях задействовано более 18 тыс. южнокорейских военных.

Ядерная угроза

Совместные учения США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield учитывают реальные угрозы и боевой опыт, полученный при анализе современных военных конфликтов. Их главная цель — повысить совместную обороноспособность и совместимость вооруженных сил двух стран. В частности, их военные отрабатывают действия на случай ядерных и ракетных угроз. Об этом сообщили южнокорейские вооруженные силы.

По словам военного эксперта Дмитрия Корнева, Северная Корея сегодня обладает ядерным оружием и средствами его доставки, которые могут поразить всю территорию Южной Кореи.

— В случае возможного конфликта они могут применить это оружие. Поэтому один из методов противодействия — это использование американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, которыми располагает Южная Корея, — считает эксперт. — Южнокорейским военным необходимо отрабатывать обнаружение баллистических ракет и их последующий перехват. Нельзя оставлять такой сценарий без внимания и тренировок.

Фото: EPA Источник изображения: iz.ru

По мнению Дмитрия Корнева, другой метод противодействия — это обнаружение самих ракетных установок и их уничтожение силами авиации. В ходе учений им также важно отработать организацию взаимодействия всех оборонных составляющих: флота, ВВС, сухопутных войск и противовоздушной обороны.

Масштабные совместные учения США и Южной Кореи вызвали резкую реакцию Пхеньяна. Несмотря на то что Вашингтон и Сеул настаивают на оборонительном характере маневров, Северная Корея осудила их проведение и предупредила о возможных последствиях.

Как заявил министр обороны КНДР Но Гван Чхоль, учения, имитирующие реальную ситуацию ядерной войны, рассматриваются в Пхеньяне как прямая военная угроза. По словам министра, односторонние действия США и Южной Кореи ведут к тому, что обстановка в регионе «с каждым днем меняется в худшую сторону».

Министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль Источник изображения: Фото: ТАСС/Савицкий Вадим

Северная Корея — небольшая страна, тщательно изученная из космоса. Южная Корея собирает множество сведений о ней, и, скорее всего, ей подробно известно местоположение ядерных объектов Пхеньяна. По мнению военного эксперта Вадима Козюлина, планы по нанесению превентивного удара по ним уже проработаны.

— Военные на обеих сторонах готовятся ко всем вариантам развития событий, то есть к самым неправдоподобным сценариям в том числе, — сказал он «Известиям». — Во время настолько крупных учений, как нынешние, с участием 18 тыс. только южнокорейских военных может отрабатываться и ядерный удар. Для Северной Кореи это действительно повод для беспокойства.

Вид на Пхеньян Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

По словам Козюлина, иногда такие масштабные маневры перерастают в реальные боевые действия. Именно поэтому не исключено, что северокорейские военные сейчас находятся в состоянии повышенной боеготовности.

— Южная Корея находится под прицелом северокорейской артиллерии, и Сеул расположен недалеко от границы, в пределах досягаемости снаряда, — добавил эксперт. — Разумеется, Сеул будет вести себя осторожно, но многое зависит от руководства страны и его планов.

Представители объединенного командования США и Южной Кореи заявили, что половина предстоящих полевых маневров в рамках Ulchi Freedom Shield будет перенесена на сентябрь. Причинами послужила аномальная жара и непригодное состояние некоторых полигонов.

Политика США по корейской проблематике

Ситуация на Корейском полуострове была и остается напряженной, несмотря на заявления Сеула об отсутствии враждебных намерений в отношении Пхеньяна. Президент РК Ли Чжэ Мен ранее подчеркнул, что Южная Корея с уважением относится к нынешней политической системе своего северного соседа и не будет добиваться объединения «путем поглощения».

Ли Чжэ Мен в отличие от своего предшественника Юн Сок Еля, который покинул свой пост весной этого года, выступает с более мягких позиций в отношении КНДР. Тем не менее Пхеньян не доверяет властям Южной Кореи. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, сестра Ким Чен Ына, на прошлой неделе подтвердила, что КНДР закрепит в своей Конституции положение об отсутствии намерений улучшать отношения с Сеулом.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Matrix Images/Lee Sang-hoo Источник изображения: iz.ru

Еще в 2024 году Южная Корея объявила о полной приостановке выполнения соглашения с КНДР о снижении военной напряженности, которое было заключено в сентябре 2018 года. Вооруженный конфликт на Корейском полуострове немедленно затронет США, учитывая значительное американское военное присутствие на ее территории. В стране размещено около 28 тыс. американских военнослужащих.

Хотя в период своего первого президентского срока Дональд Трамп пошел на беспрецедентное сближение с Северной Кореей, сейчас приоритеты США, похоже, в большей степени сосредоточены на урегулировании кризисов на Ближнем Востоке и Украине. Урегулирование украинского кризиса затмило корейскую проблематику, отмечает американист Павел Шариков.

— Украинская тема сейчас у Трампа в активной фазе решения. Хотя корейская проблема тоже очень важная для США. Южная Корея — один из самых важных союзников Штатов в противостоянии Китаю, — сказал он «Известиям». — Трампу удается сочетать торговые ограничения с направлениями сотрудничества, в частности, проводить военные учения.

Фото: AP/Alex Brandon Источник изображения: iz.ru

Ситуация на Корейском полуострове, вероятно, станет основной темой в ходе визита Ли Чжэ Мена в США 24–26 августа. Сеул рассчитывает обсудить предложения по развитию отношений Южной Кореи и США в военной сфере до всеобъемлющего стратегического союза, сообщили ранее в администрации южнокорейского лидера. При этом на повестке дня Сеула и Вашингтона остаются торговые противоречия. Так, США ввели против Южной Кореи 15-процентные таможенные пошлины, хотя между странами действует соглашение о свободной торговле.

Армения и США укрепляют сотрудничество

Соединенные Штаты проводят военные учения не только с Южной Кореей. С 12 августа стартовали их совместные тренировки с Арменией Eagle Partner 2025. Их цель, по информации министерства обороны Армении, — «повышение уровня взаимодействия подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях, обмен опытом управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности миротворцев».

Фото: TASS/Zuma Источник изображения: iz.ru

Учения Eagle Partner уже стали регулярными, проводятся в третий раз. Акцент в нынешних маневрах сделан на отработке медицинской эвакуации.

Прошлые учения вызвали негативную реакцию Кремля. Представители Москвы тогда заявили, что «такие тренировки не способствуют стабилизации обстановки и укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе».

Юлия Леонова

Семен Бойков