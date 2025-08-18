Войти
Макрон допустил признание Украиной утраты территорий в рамках мирного договора

Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон.
Источник изображения: © AP Photo/ Petros Karadjias

Киев не признает, что они находятся под чужим суверенитетом, но признает, что военным образом они утрачены, указал президент Франции

ПАРИЖ, 17 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает, что Украина может признать факт утраты территорий в рамках перемирия или мирного договора. Об этом он заявил журналистам.

"Страна вполне может в рамках перемирия, прекращения огня или мирного договора, признать утрату территорий, - сказал Макрон, трансляция выступления которого велась на странице Елисейского дворца в X. - Она не признает, что они находятся под чужим суверенитетом, но признает, что военным образом они утрачены. Это не противоречит международному праву, но это очень серьезная уступка".

По его словам, "ни одна страна после трех с половиной лет конфликта и стольких жертв не может согласиться даже на фактические территориальные потери, если у нее нет гарантии, что остальная территория будет защищена".

Макрон указал, что целью встречи "коалиции желающих", прошедшей в воскресенье, было "обсуждение гарантий безопасности Киеву", которые в понедельник будут вновь затрагиваться в Вашингтоне на встрече с президентом США Дональдом Трампом. "Суть проделанной [коалицией] работы - определить формат украинской армии, который позволит сделать мир справедливым и устойчивым", - сказал Макрон.

Он также напомнил, что несколько западных стран выразили готовность направить после урегулирования конфликта на Украину "силы подстраховки" численностью несколько тысяч военнослужащих. "Несколько государств готовы это сделать: начиная от подготовки и логистики и вплоть до присутствия в небоевых зонах, то есть не на линии фронта, не на спорных территориях", - отметил президент Франции. По его словам, вопрос размещения военных контингентов будет обсуждаться с Трампом, "чтобы прояснить, в какой мере США готовы в этом участвовать".

Владимир Зеленский 18 августа встретится в Вашингтоне с Трампом. Вместе с ним на встречу с американским лидером отправятся президент Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Позиция РФ

Россия неоднократно заявляла, что готова достигать целей спецоперации на Украине мирными средствами, но пока не видела встречной готовности к этому со стороны Киева и ряда западных стран.

Москва подчеркивает важность неделимости безопасности в Европе и, как следствие, нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее отказа от размещения на своей территории иностранных вооружений, гарантии Киевом прав русскоязычных украинцев и уважения суверенитета РФ над Крымом, Севастополем, республиками Донбасса и областями Новороссии. 

