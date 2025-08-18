Обращение к миру: почему временное прекращение огня неприемлемо для России

Только всеобъемлющее мирное соглашение может положить конец конфликту, уверены эксперты

Временное прекращение огня на Украине без заключения полноценного мирного соглашения вряд ли поспособствует прекращению конфликта, а потенциально может привести к еще большему количеству жертв, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. Киев наверняка использует подобную передышку для восстановления боеспособности своих войск и пополнения арсеналов западным оружием. И хотя в истории были примеры, когда временное перемирие приобретало устойчивый характер, но все же долгосрочный мир выгоднее для сторон конфликтов, констатируют военные историки. Именно поэтому Москва настаивает на необходимости заключить полноценное мирное соглашение. А силу российской позиции придают последние успехи наших войск на Донбассе.

Какие опасности кроются за временным прекращением огня

Временное прекращение огня вместо заключения полноценного мирного соглашения приведет к тому, что Украина будет вновь напичкана западным оружием и боевой техникой, объяснил «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

— Будет произведена перегруппировка войск и их пополнение личным составом. И Украина подготовится к следующему удару по российской территории, — считает он. — Киев использует эту передышку, чтобы нанести ущерб российским вооруженным силам, российскому мирному населению. Поэтому смысла в этом нет.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в соцсетях, что лучший способ завершить конфликт — это «заключить прямое мирное соглашение, которое положит конец войне, а не просто соглашение о прекращении огня, которое зачастую не выполняется».

На заключении мирного соглашения, которое бы устранило первопричины конфликта, настаивает и Москва. Однако украинская сторона при поддержке стран Европы призывает к немедленному прекращению огня, считая это обязательным шагом на пути к обсуждению условий завершения конфликта.

Виктор Литовкин напомнил, что весной 2022 года Россия уже выводила войска из-под Киева, чтобы обеспечить так называемые стамбульские договоренности. Однако тогда Украина использовала это в своих целях.

— Поэтому никаких передышек, никаких прекращений огня, пока не будет достигнуто мирное соглашение по всем пунктам. Оно подразумевает под собой отказ Украины от вхождения в НАТО, придание русскому языку статусу официального государственного. А также отказ от Донбасса, я уже не говорю про Крым, недопущение присутствия на Украине каких-нибудь иностранных войск и прочее, прочее. Перечень требований России известен, — заключил Виктор Литовкин.

Зеленский и европейские лидеры хотят временного перемирия, а сами думают о том, как бы передислоцировать войска, подкрепить их людьми, подогнать побольше оружия, уверен и военный эксперт Василий Дандыкин. Он напомнил, что в этом году российская сторона дважды объявляла перемирие — на Пасху и 9 мая.

— Враг демонстративно нарушал его, даже бил по нашим эвакуационным группам, — отметил Василий Дандыкин. — Погибали наши ребята 9 мая. Мы уже имеем этот печальный опыт. Поэтому, конечно, соглашение должно быть нормальным. Основанным на тех предложениях, которые сформулировал президент в прошлом году. Никакого временного прекращения априори быть не может.

Эксперт также напомнил, что 19 марта 2025 года президент России по предложению президента США принял решение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Однако, как сообщали в Минобороны РФ, уже через несколько часов после завершения российско-американских переговоров «киевский режим совершил преднамеренную атаку с применением трех БПЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказской объекту энергетической инфраструктуры». И впоследствии многократно нарушал договоренности.

Прецеденты с мирными соглашениями и с прекращением огня

В ситуации с разрешением украинского кризиса возможны как минимум три варианта, полагает военный историк Дмитрий Корнев.

— Это может быть временное или локальное прекращение огня, перемирие как остановка боевых действий без заключения каких-то прочных юридических соглашений и заключение мирного договора, который заложил бы базис для дальнейшего мирного сосуществования двух государств, — пояснил он «Известиям».

Сейчас в приоритете у руководителей ведущих мировых держав именно прочное мирное соглашение — договор, который определил бы и остановку боевых действий, и основу архитектуры безопасности в Европе. Сейчас как раз тот самый момент, когда это возможно при наличии доброй политической воли всех сторон, полагает эксперт.

— Чем отличаются разные варианты прекращения боевых действий? Как правило, формат «перемирие» фиксирует некоторый статус-кво сторон-участников боевых действий, когда стороны устали от войны, но не готовы к уступкам, — рассказал Дмитрий Корнев. — Мирный договор обычно является именно политическим решением сторон и закрепляет уступки и компромиссы, достигнутые для прекращения боевых действий. Обычно в истории последних десятилетий именно при перемирии возникают те или иные международные гарантии, миротворческие контингенты и войска ООН. При заключении договора такое посредничество обычно не требуется.

В истории есть и успешные перемирия, и нарушенные мирные договоры, отметил эксперт. Пример долгого и устойчивого перемирия — это, например, итоги советско-японской войны 1945 года. Она не завершилась подписанием мирного договора, но боевые действия прекращены и стороны мирно сосуществуют. Похожую ситуацию мы видим в перемирии 1953 года между КНДР и Республикой Корея. Стороны так и не подписали мирный договор. Юридически они находятся в состоянии войны, но боевые действия не ведутся де-факто уже 70 с лишним лет. Хрупкое перемирие оказалось долговечнее, чем все попытки заключить мир.

В то же время были в новейшей истории и нарушенные мирные договоры. Хотя это большая редкость. Парижский мирный договор 1973 года, заключенный между США и Северным Вьетнамом, положил конец Вьетнамской войне. Но в 1975 году коммунистический Вьетнам разорвал договор и завершил разгром Южного Вьетнама, объединив страну.

Тем не менее, например, между Израилем и соседними Египтом и Иорданией действуют и сохраняют мир Кемп-Дэвидскиое соглашение 1978 года, египетско-израильский мирный договор 1979 года и израильско-иорданский мирный договор 1994-го. Договорам с Египтом более 40 лет и они являются базисом мирных взаимовыгодных отношений двух непримиримых в прошлом противников. Египет и Иордания часто выступают посредниками в различных конфликтах вокруг Израиля и палестинского вопроса.

— Почему одни договоры работают, а другие нет? Во-первых, благодаря политической воле сторон. Во-вторых, благодаря гарантиям международного сообщества. Например, Египет и Иордания получают режим наибольшего благоприятствования от США за мир с Израилем, — отметил Дмитрий Корнев. — Всегда долгосрочный мир выгоднее для сторон, чем ведение боевых действий, которое изматывает экономику и ведет к расходованию таких бесценных ресурсов, как человеческие жизни.

Заключение долгосрочного мирного договора позволит сторонам прекратить боевые действия и заняться мирной жизнью, но как и когда это сложится — пока вопрос, заключил эксперт.

Каких успехов добились российские войска за последние дни

Все последние дни российские войска ведут активные наступательные действия. 17 августа ВС РФ нанесли поражение месту хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и комплектующих к ним, рассказали в Минобороны РФ. Кроме того, поразили пункты дислокации украинских формирований и наемников в 142 районах.

В минувший четверг, 14 августа, подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Щербиновка Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Искра в ДНР.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Они нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в ДНР.

В пятницу, 15 августа, в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Александроград в ДНР.

В субботу в военном ведомстве объявили, что Вооруженные силы РФ освободили Колодези в ДНР и село Вороное Днепропетровской области.

Роман Крецул

Владимир Матвеев