Чем закончится конфликт на Украине? Два сценария (The Wall Street Journal, США)

WSJ: названы два варианта завершения украинского конфликта

Вырисовываются два сценария завершения украинского кризиса, пишет WSJ. Оба подразумевают разделение страны и территориальные потери. Но при одном из них Украина сохраняет свой прозападный курс, а при втором — входит в сферу влияния России.

Маркус Уокер

Цели Путина не ограничиваются присоединением территории: он добивается капитуляции Украины. Киев и Запад надеются их ограничить.

Саммит Трампа и Путина на Аляске завершился, а мир на Украине по-прежнему далек. Но два наиболее вероятных варианта завершения украинского кризиса вырисовываются все четче.

Украина может потерять территорию, но выстоять как безопасное и суверенное национальное государство, пусть и в усеченном виде. В противном случае она рискует потерять и территорию, и суверенитет, вернувшись в сферу влияния Москвы.

Какой именно из сценариев воплотится в жизнь и когда, неясно даже после событий на Аляске, разбивших надежды на дипломатический прорыв.

Президент России Владимир Путин отверг настойчивые призывы США и Европы к прекращению огня, которое бы заморозило нынешнюю линию фронта и послужило отправной точкой для переговоров о контроле над украинскими территориями и гарантиях безопасности для Киева. Вместо этого Путин дал понять, что намерен продолжать боевые действия до тех пор, пока Украина и Запад не удовлетворят обширные геополитические цели Москвы.

“Но при этом мы убеждены, что, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно, обеспечен учёт всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом”, — заявил Путин после саммита.

Путин заявил, что безопасность Украины также должна быть обеспечена, но прошлые переговоры показали, что дьявол таится в мелочах.

Путинский акцент на “коренных причинах” — эвфемизм для пространного перечня претензий к прозападному политическому курсу Украины и расширению НАТО в Центральную и Восточную Европу — свидетельствует о том, что он так и не отказался от своих главных целей: восстановить политическое влияние России на Украине, возродить сферу влияния Москвы на востоке Европы и вернуть статус мировой державы. Именно ради этого он и начал боевые действия в 2022 году.

Попытка России дойти до Киева с налета провалилась и, вероятно, больше не повторится. Украина по-прежнему держит плотную оборону, ограничивая Россию лишь скромными успехами на поле боя, которые даются ей дорогой ценой. С другой стороны, надежды Киева на полное изгнание российских войск также рухнули, учитывая истощение ВСУ.

В результате остается два варианта завершения самого масштабного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны. Вот от чего они зависят и к чему приведут.

Раздел с гарантиями

Руководство Украины постепенно смирилось с тем, что у нее не хватит военной мощи, чтобы вернуть утраченные земли сполна. На прошлой неделе Владимир Зеленский в ходе видеозвонков с президентом Трампом и европейскими лидерами заявил о готовности к переговорам о территориях — но лишь после прекращения огня, которое заморозит нынешнюю линию фронта.

Киев и европейские страны заявляют, что никогда не признают российские завоевания юридически. Есть риск, что этим они не только не отвадят Москву от дальнейших завоеваний, а лишь накликают их. Вместе с тем они дали понять, что готовы смириться с фактическим российским контролем.

Пожалуй, оптимальный сценарий для Киева и его европейских сторонников, — ограничить достижения России уже занятыми территориями, которые составляют примерно пятую часть Украины. Однако Кремль продолжает настаивать на том, чтобы Киев отвел войска с территорий, которые считает российскими, но не контролирует, — в частности, подконтрольной Киеву части ДНР, где Украина удерживает цепь мощно укрепленных городов, которые Россия пока не смогла освободить.

Но главный вопрос заключается в том, что будет с остальными 80% территории Украины. Киев и его европейские союзники намерены обеспечить будущую безопасность и суверенитет оставшихся территорий сочетанием мощной украинской обороны и западной помощи в сфере безопасности. Так называемая коалиция желающих во главе с Великобританией и Францией хочет разместить на Украине свой контингент в качестве сдерживающего фактора дальнейших боевых действий.

Европейские лидеры надеются, что США в том или ином виде присоединятся к гарантиям безопасности Украины, и в последние дни их воодушевляет открытость Трампа в этом вопросе. Однако возможная роль США остается неясной.

Такой исход будет напоминать завершение Корейской войны в 1953 году, в результате чего полуостров остался разделенным, однако Южная Корея с тех пор находится под защитой — не в последнюю очередь благодаря американским войскам.

Однако для Путина исход, аналогичный корейскому, будет равносилен историческому провалу. Он оставит за собой 20% украинской территории — при этом обширные ее части обращены в руины, — но лишится основной части Украины навек, и якобы “братскую” страну будут сторожить западные войска.

Причины таких уступок со стороны Путина могут корениться в страхе, что дальнейший конфликт создаст невыносимые экономические и политические риски для внутренней стабильности России или же что Россия не справится с эскалацией санкций по инициативе США. Однако пока большинство наблюдателей не видит для этого оснований.

“Сейчас российская точка зрения заключается в том, что конфликт, безусловно, пагубно сказывается на российской экономике, но Украина находится в еще более шатком состоянии, и к тому времени, когда экономические проблемы вынудят Москву прекратить спецоперацию, Украина уже проиграет”, — заявил эксперт по российской экономике Янис Клюге из Немецкого института международных отношений и безопасности в Берлине.

Трамп и другие официальные лица США намекали, что Вашингтон может ударить по экономике России еще сильнее, ограничив ее доходы от продажи нефти посредством карательных пошлин для покупателей, санкций против банковских операций, запретов против “теневого флота” танкеров и других мер. Большинство аналитиков сходится на том, что санкции могут быть ужесточены, но для достижения серьезных результатов потребуется время.

И если только Путин не будет опасаться непосредственно за свою власть, совершенно не ясно, когда он поставит экономические трудности выше своей исторической привязанности к Украине и решимости вернуть России ее величие.

Раздел с подчинением

С самого начала спецоперации в 2022 году Россия требует сокращения численности ВСУ, ограничений на размер их арсеналов и поставки западного оружия, а также смены политического режима и изменений в конституции, руководстве страны и политике в области языка, истории и национальной идентичности.

Главная угроза для Украины заключается отнюдь не в потере востока и юга самих по себе. А в том, что оставшаяся часть страны не сможет противостоять третьему российскому вмешательству после 2014 и 2022 годов. Эта угроза может вынудить Киев пойти навстречу пожеланиям Москвы относительно руководства страной и его политики, как внутренней, так и внешней.

Такой исход превратит уцелевший обломок Украины в российский протекторат и будет равносилен капитуляции для страны, которая стремится к укреплению демократии и интеграции с Европой и Западом. Именно этому украинцы сопротивляются изо всех сил — еще яростнее, чем сдаче противнику полей и городов на востоке страны.

Единственный способ для Путина добиться такой капитуляции — на поле боя. Если в квадратных километрах, то российские войска по-прежнему добиваются лишь скромных успехов, но их главная цель — измотать украинскую армию и ослабить волю народа к дальнейшей борьбе.

После трех с половиной лет беспощадных боевых действий украинские войска измождены, уступают противнику в численности и недовольны собственными генералами. Но они продолжают сопротивляться. Более того, сам характер конфликта — с крепнущим господством беспилотников — благоволит обороняющейся стороне, а не наступающей.

“Я не вижу краха украинской армии. Но в долгосрочной перспективе мы можем прийти к моменту, когда Украина, если не решит кадровых и командных проблем, может, и проиграет на поле боя, но достигнет истощения”, — сказал военный эксперт вашингтонского Фонда Карнеги за международный мир* Майкл Кофман.

Большинство аналитиков отмечают, что преимущество России в численности населения, личном составе и финансовых ресурсах позволяет ей вести военную кампанию дольше, чем Украине. “Но история этого конфликта учит, что Украина раз за разом проявляет способность адаптироваться и выживать”, — сказал Кофман.

Вопреки всему, Украина пока что находила способы продолжать сопротивление и сохранить исход конфликта открытым.

*Признан иноагентом. Нежелательная в России организация.