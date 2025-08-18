Рубио: Россия столкнется с последствиями, если сделки по Украине не будет

Сенатор Марко Рубио, назначенный избранным президентом Дональдом Трампом на пост госсекретаря, выступает перед комитетом Сената по международным отношениям на слушаниях по его утверждению в должности 15 января 2025 года.

Госсекретарь США отметил, что заключение мирного соглашения будет "нелегким"

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Российская сторона столкнется с "дополнительными последствиями", если усилия по достижению соглашения об урегулировании кризиса на Украине не принесут результата. Об этом в интервью телеканалу ABC News заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Его спросили, передумал ли президент США Дональд Трамп вводить санкции против России.

"Я не думаю, что он изменил свое мнение. Полагаю, что в конечном итоге, если все эти усилия не принесут результата, то России придется столкнуться с дополнительными последствиями", - указал он.

"Но мы пытаемся этого избежать, заключив мирное соглашение. И это будет нелегко. Это потребует много работы", - добавил Рубио.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

По возвращении в Вашингтон Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. По данным портала Axios, беседа оказалась непростой.