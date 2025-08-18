Войти
ТАСС

Рубио: Россия столкнется с последствиями, если сделки по Украине не будет

204
0
0
Сенатор Марко Рубио, назначенный избранным президентом Дональдом Трампом на пост госсекретаря, выступает перед комитетом Сената по международным отношениям на слушаниях по его утверждению в должности 15 января 2025 года.
Сенатор Марко Рубио, назначенный избранным президентом Дональдом Трампом на пост госсекретаря, выступает перед комитетом Сената по международным отношениям на слушаниях по его утверждению в должности 15 января 2025 года.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Госсекретарь США отметил, что заключение мирного соглашения будет "нелегким"

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Российская сторона столкнется с "дополнительными последствиями", если усилия по достижению соглашения об урегулировании кризиса на Украине не принесут результата. Об этом в интервью телеканалу ABC News заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Его спросили, передумал ли президент США Дональд Трамп вводить санкции против России.

"Я не думаю, что он изменил свое мнение. Полагаю, что в конечном итоге, если все эти усилия не принесут результата, то России придется столкнуться с дополнительными последствиями", - указал он.

"Но мы пытаемся этого избежать, заключив мирное соглашение. И это будет нелегко. Это потребует много работы", - добавил Рубио.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

По возвращении в Вашингтон Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. По данным портала Axios, беседа оказалась непростой. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Италия
Польша
Россия
США
Украина
Финляндия
Франция
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.08 01:48
  • 0
Ответ на "Стало известно о «выключенных» российскими С-400 ВВС Пакистана"
  • 18.08 01:16
  • 1
«Если Еревану так нужно»: вице-премьер РФ прокомментировал решение Армении по Зангезурскому коридору
  • 17.08 23:26
  • 1
Минобороны Армении опровергло информацию о передаче Украине ракет
  • 17.08 22:37
  • 0
Ответ на "ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне"
  • 17.08 22:27
  • 10034
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.08 21:50
  • 87
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 17.08 03:17
  • 0
Ответ на "Николай Патрушев: спуск на воду фрегата "Адмирала Амелько" является примером роста военно-морской мощи РФ"
  • 16.08 23:38
  • 1
Лондон отказывается от идеи отправить войска на Украину, но собирается прикрывать западные области истребителями F-35 и Typhoon
  • 16.08 06:19
  • 0
Ответ на "ВМФ заложит в 2026 году еще два фрегата 22350"
  • 16.08 02:26
  • 1
The Times: европейские страны не хотят отправлять войска на Украину
  • 15.08 16:24
  • 0
О чём «забыли» сказать журналистам
  • 15.08 09:23
  • 0
Оперативное оборудование территории как необходимое условие военной безопасности государства
  • 15.08 09:20
  • 0
Логистика НАТО: Запад готовится к войне
  • 15.08 04:41
  • 2
МИД РФ: Киев не думает о мире и пытается затянуть боевые действия
  • 14.08 20:15
  • 2761
Как насчёт юмористического раздела?