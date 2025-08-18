На форуме БПЛА представили модернизированный робототехнический комплекс

На форуме БПЛА представили робототехнический комплекс на основе оптоволокна

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Модернизированный робототехнический комплекс, работающий на оптоволокне и способный наносить высокоточные удары по противнику, представлен на форуме БПЛА, передаёт корреспондент РИА Новости.

Международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего" проходит с 7 по 17 августа. На нем разработчики, производители и эксплуатанты беспилотных и роботизированных систем со всей России представили свои инновационные разработки и технические достижения. Научно-производственный центр "Ушкуйник" продемонстрировал робототехнический комплекс нового поколения, работающий на оптоволокне.

"Первый шаг — это был наш знаменитый "дрон на ниточке", который мог пролететь сначала 10, потом 15, сейчас уже 23 километра. Мы решили сделать на его основе робототехнические комплексы. Вот один из них - "поженить" вместе два робота. Здесь платформа, ездящая на базе гусениц от Burano. Она несет два (дрона – ред.), мы уже разработали новую пусковую систему на четыре оптоволоконных дрона. Сама платформа имеет двойную систему управления на радиоуправлении и на оптоволокне", - отметил в беседе с агентством заместитель генерального директора НПЦ "Ушкуйник" Михаил Владимирский.

Он добавил, что на робототехническом комплексе сзади установлена катушка с армированным оптоволокном на 10 километров, что позволяет комплексу действовать по следующему сценарию.

"Сценарий применения следующий: платформа выходит на боевую позицию, но, возможно, в серую зону, то есть уходит далеко от позиции своих, и с нее стартуют уже ударные дроны, каждый из которых имеет катушку на 15 километров, таким образом общая дальность у нас увеличивается до 25 километров – это дальность гаубичного выстрела. При этом мы имеем четыре высокоточных поражения", - подчеркнул Владимирский.

Представитель компании-производителя отметил, что платформа способна на радиоуправлении вернуться в безопасное место и использоваться снова для того, чтобы доставлять системы ретрансляции для обычных дронов или для армейской связи, также система может забирать раненых.

Как заявил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов, "Ушкуйник" был той компанией, которой удалось успешно внедрить в практику военного применения такое инновационное решение, как дрон, управляемый по оптоволокну. "Можно сказать, что это было переосмыслением противотанковых ракет с проводным управлением, но это было сделано на новом технологическом уровне, с использованием беспилотных аппаратов", - отметил он.

"Сейчас компания предлагает еще одно инновационное решение, которое сочетает в себе беспилотные летательные аппараты и робототехнический комплекс-носитель. Опыт СВО показывает, что тактические преимущества могут быть обеспечены не только за счет дорогих систем вооружения и военной техники, но и за счет новых технических решений, использующих различные системы в новых сочетаниях – "наземный робот-БЛА", "БЭК-БЛА", "БЛА-БЛА" и т.д. В этом плане можно отметить, что компания следует имеющимся трендам. Ну а эффективность этих решений покажет практика", - добавил эксперт.