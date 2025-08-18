Войти
Уиткофф: необходимости в прекращении огня на Украине теперь нет

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
Источник изображения: © AP Photo/ Alex Brandon

Обсуждается договоренность о мире, заявил спецпосланник президента США

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Необходимости в прекращении огня на Украине фактически теперь нет, поскольку уже обсуждается договоренность о мире. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

В интервью телеканалу Fox News его спросили, считает ли Вашингтон победой саммит РФ и США на Аляске, если на нем не была достигнута договоренность о прекращении огня. "Прекращение огня - это, вообще говоря, условие, предваряющее мирную сделку. Президент [США Дональд Трамп] всегда говорил о прекращении огня в этом смысле, но он добился многих побед на встрече [с президентом России Владимиром Путиным в пятницу] и понял, что мы могли бы говорить о мирной сделке. Главная цель - мирная сделка", - ответил Уиткофф.

Спецпосланник американского лидера добавил, что на саммите поднималась в том числе тема гарантий безопасности для Украины, обсуждался вопрос возможности ее вступления в ЕС. "Обсуждались все возможные темы, и в итоге президент [Трамп] предположил, что мы могли бы завершить этот процесс мирным соглашением", - отметил он.

Аналогичным образом Уиткофф высказался и в прямом эфире телекомпании CNN. "Тезис о прекращении огня заключается в том, что это позволяет обсудить все вопросы, которые мы уже [и так] решили на Аляске", - подчеркнул спецпредставитель главы администрации США. 

