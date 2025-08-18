Китай запустил спутник Shiyan 28-B-02 для исследования космоса

При выводе аппарата на орбиту была использована ракета CZ-4C

ПЕКИН, 17 августа. /ТАСС/. КНР 17 августа запустила экспериментальный спутник Shiyan 28-B-02 для исследования космического пространства и проведения технических испытаний. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, старт осуществлен в 16:55 по пекинскому времени (11:55 мск) с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань). При выводе аппарата на орбиту была использована ракета CZ-4C. Для носителей серии "Чанчжэн" это 589-й запуск.

CZ-4C - жидкотопливная трехступенчатая ракета с диаметром обтекателя 3,8 м. Она достигает 46,9 м в длину и способна вывести до 4,2 тонны полезного груза на низкую околоземную (1,5 тонны на геостационарную переходную) орбиту. Это ее 57-я миссия, 2-я - в 2025 году.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков.