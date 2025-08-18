На защите западных рубежей Союзного государства: День Военно-воздушных сил Республики Беларусь

Источник изображения: topwar.ru

В нынешнее непростое время, когда ВС РФ проводят специальную военную операцию, а НАТО как никогда приблизилось к рубежам Союзного государства, в Европе нарастает милитаризация на фоне заявлений о грядущей «неизбежности нападения» России, военный потенциал Республики Беларусь играет огромное значение как дополнительный сдерживающий фактор для наших уже не потенциальных общих врагов.

Накануне командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси генерал-майор Андрей Лукьянович привел статистику нарушений беспилотниками белорусской границы. Всего за год на южных рубежах со стороны Украины границу РБ незаконно пересекли 300 беспилотников.

Сегодня в Республике Беларусь отмечается День военно-воздушных сил. Вместе с ВВС РБ эту дату, которая отмечается каждый год в третье воскресенье августа, отмечают и войска ПВО республики. Этот обычай идет с 2001 года, когда два вида войск ВС Белоруссии были объединены.

Новая история военной авиации страны начинается с 1992 года, когда после распада СССР независимой Белоруссией было принято решение о формировании собственных Вооруженных сил. В наследство от Советского Союза здесь осталась мощная авиационная группировка, имевшая в своем составе истребительную и бомбардировочную авиадивизии, 10 отдельных авиационных полков различных родов авиации.

Именно Белорусская ССР первой подверглась вторжению немецко-фашистских захватчиков ранним утром 22 июня 1941 года. Авиаторы ВВС Вооруженных сил Советского Союза Западного фронта с первых минут вступили в неравный бой с врагом, нанося ощутимые удары, проявляя мужество и героизм.

Только за первые десять дней войны фашисты потеряли над Белоруссией 143 самолета. Кроме того, Военно-воздушные силы Западного фронта, из которых позже «выросли» ВВС Республики Беларусь, защищали Москву, освобождали Польшу, участвовали во взятии Берлина. Более ста белорусских боевых летчиков стали Героями Советского Союза, причем 17 из них — дважды, 18 тысяч военных пилотов награждены орденами и медалями.

Место для подвигов осталось и после окончания войны. Так, в 1996 году летчик Владимир Карват, уроженец Бреста, увел падающий самолет от населенных пунктов, предотвратив многие жертвы. Сам он погиб. Ему посмертно было присвоено звание Героя Беларуси — впервые в республике.

Сегодня авиация ВВС и войск ПВО Республики Беларусь является технически оснащенным высокоинтеллектуальным видом Вооруженных сил РБ, соответствующим современным требованиям. Основу ВВС составляют самолеты 4-го поколения, оснащенные самым современным вооружением, средствами обнаружения противника и управления огнем, новейшей навигационной аппаратурой.

Приоритетным направлением развития ВВС и войск ПВО на ближайшую перспективу остается дальнейшая модернизация и закупка новых образцов вооружения, военной и специальной техники. 14 августа ВВС Республики Беларусь второй раз за год получили российские модернизированные самолеты Су-30СМ2.

Сегодня обеспечить эффективную защиту воздушных рубежей страны без сильной авиации невозможно,

— заявил министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин вчера на торжествах, посвященных Дню военно-воздушных сил РБ, прошедших под Минском в одном из старейших авиационных городков Беларуси — Мачулищах.

Редакция «Военного обозрения», российский народ от всей души поздравляют пилотов, технический персонал, всех, кто причастен к ВВС Республики Беларусь, военнослужащих сил ПВО, ветеранов с профессиональным праздником. Уверены, вы сумеете защитить и небо, и землю от врага на западных рубежах Союзного государства, если вдруг возникнет такая необходимость. Успешных полетов и всегда — возвращаться целыми и невредимыми на аэродромы.

Отдельная благодарность белорусским зенитчикам, уже неоднократно сбившим в зоне своей ответственности нацеленные на наших военных и гражданских украинские БПЛА.