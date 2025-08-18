Прилепин: Украина даже вне НАТО представляет угрозу для РФ

Страна опасна, и вступление в атлантический военный союз ничего не изменит, считает подполковник, писатель и общественный деятель

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Внеблоковый статус Украины не делает ее безопасной для России. Такое мнение ТАСС выразил подполковник, писатель и общественный деятель Захар Прилепин.

"В том виде, в котором Украина сейчас находится [вне НАТО], она представляет опасность. Она обстреливает Россию. <...> Она убила людей в Донецке. Она убила людей на российской территории. <...> Вот это Украина, которая представляет опасность. И то, что она не вступает в НАТО, не отменяет ничего", - сказал он, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина не войдет в Североатлантический альянс.

По мнению Прилепина, президент РФ Владимир Путин обсуждал с американским президентом в рамках саммита в Анкоридже другие способы предоставления гарантий безопасности России и Украины, а фраза об исключении вступления Украины в НАТО была произнесена только "для публики".

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. Трамп, беседуя с репортерами на борту своего самолета на пути в Анкоридж, исключил вариант присоединения Киева к НАТО.