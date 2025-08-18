Войти
ТАСС

Прилепин: Украина даже вне НАТО представляет угрозу для РФ

202
0
0
Захар Прилепин
Захар Прилепин.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Страна опасна, и вступление в атлантический военный союз ничего не изменит, считает подполковник, писатель и общественный деятель

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Внеблоковый статус Украины не делает ее безопасной для России. Такое мнение ТАСС выразил подполковник, писатель и общественный деятель Захар Прилепин.

"В том виде, в котором Украина сейчас находится [вне НАТО], она представляет опасность. Она обстреливает Россию. <...> Она убила людей в Донецке. Она убила людей на российской территории. <...> Вот это Украина, которая представляет опасность. И то, что она не вступает в НАТО, не отменяет ничего", - сказал он, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина не войдет в Североатлантический альянс.

По мнению Прилепина, президент РФ Владимир Путин обсуждал с американским президентом в рамках саммита в Анкоридже другие способы предоставления гарантий безопасности России и Украины, а фраза об исключении вступления Украины в НАТО была произнесена только "для публики".

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. Трамп, беседуя с репортерами на борту своего самолета на пути в Анкоридж, исключил вариант присоединения Киева к НАТО. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.08 01:48
  • 0
Ответ на "Стало известно о «выключенных» российскими С-400 ВВС Пакистана"
  • 18.08 01:16
  • 1
«Если Еревану так нужно»: вице-премьер РФ прокомментировал решение Армении по Зангезурскому коридору
  • 17.08 23:26
  • 1
Минобороны Армении опровергло информацию о передаче Украине ракет
  • 17.08 22:37
  • 0
Ответ на "ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне"
  • 17.08 22:27
  • 10034
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.08 21:50
  • 87
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 17.08 03:17
  • 0
Ответ на "Николай Патрушев: спуск на воду фрегата "Адмирала Амелько" является примером роста военно-морской мощи РФ"
  • 16.08 23:38
  • 1
Лондон отказывается от идеи отправить войска на Украину, но собирается прикрывать западные области истребителями F-35 и Typhoon
  • 16.08 06:19
  • 0
Ответ на "ВМФ заложит в 2026 году еще два фрегата 22350"
  • 16.08 02:26
  • 1
The Times: европейские страны не хотят отправлять войска на Украину
  • 15.08 16:24
  • 0
О чём «забыли» сказать журналистам
  • 15.08 09:23
  • 0
Оперативное оборудование территории как необходимое условие военной безопасности государства
  • 15.08 09:20
  • 0
Логистика НАТО: Запад готовится к войне
  • 15.08 04:41
  • 2
МИД РФ: Киев не думает о мире и пытается затянуть боевые действия
  • 14.08 20:15
  • 2761
Как насчёт юмористического раздела?