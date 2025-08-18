Войти
Сербский снайпер оценил преимущество российских винтовок

Винтовка Orsis T-5000.
Источник изображения: Евгений Биятов / РИА Новости

Деян Берич, участник боевых действий в Донбассе, отметил, что вооружение ничем не хуже трофейного оружия НАТО

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Сербский снайпер, участник боевых действий в Донбассе Деян Берич дал высокую оценку современным российским винтовкам. Такое мнение он выразил в личной беседе с ТАСС.

"Вооружение стало намного лучше. Намного лучше, и, если раньше, например, я был на заводе ОРСИСа, товарищ мой занимался проверкой особого оружия, были проблемы со стволами. Прям серьезные проблемы со стволами. А сейчас такого нет. Каждый ствол, который вышел, он вообще крутой", - сказал Берич.

Кроме того, он отметил, что во время боевых действий ему удавалось забирать в качестве трофея винтовки стран НАТО. По его словам, они ничуть не лучше, чем винтовки российского производства.

"Есть уже частные [российские] предприятия, которые делают винтовки, мне кажется, самого высшего качества, которые есть [на данный момент]", - добавил снайпер.

Ранее Деян Берич рассказал ТАСС, что сербские добровольцы в ВС РФ продолжают вести боевые действия, несмотря на уголовное преследование за наемничество в Сербии.

Берич - один из первых иностранных добровольцев, приехавших на защиту Донбасса. В 90-е годы он застал конфликт в Югославии, а в 1999-м пережил бомбардировки НАТО. В 2023 году Берич был серьезно ранен в районе Марьинки в ДНР - у него отказали ноги, но он по-прежнему помогает российским бойцам. 

  В новости упоминаются
Страны
Россия
Сербия
Югославия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
