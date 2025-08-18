Войти
Telegraph: армия России доказала, что она не "бумажный тигр"

Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ.
Источник изображения: © Александр Полегенько/ ТАСС

Переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа прошли на равных, потому что наступление ВС РФ на Украине оказалось неудержимым, считает отставной полковник британских вооруженных сил Ричард Кемп

ЛОНДОН, 17 августа. /ТАСС/. Успех России на саммите в США объясняется тем, что, несмотря на многолетнее давление Запада, ВС РФ активно наступают на Украине, доказывая, что их никак нельзя назвать "бумажным тигром". Такое мнение выразил отставной полковник британских вооруженных сил Ричард Кемп в статье для газеты The Sunday Telegraph, комментируя итоги встречи в Анкоридже (штат Аляска) президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

По мнению Кемпа, переговоры лидеров прошли на равных "не потому, что Трамп попал под влияние Путина", но потому что российское наступление на Украине "оказалось неудержимым, несмотря на три года усилий Запада".

"Россия показала, что ее силы не "бумажный тигр". Широко разрекламированное западное вооружение, технологическое превосходство и военные доктрины оказались недостаточными, чтобы победить ее. На самом деле Россия извлекла уроки современной войны, адаптировав свои силы и стратегии для использования БПЛА и других инноваций на поле боя таким образом, каким Запад не смог", - говорится в статье.

Как замечает Кемп, "европейцы превратились лишь в наблюдателей за тем, как вершится судьба Украины и их собственная". В этой связи обозреватель издания уверен, что Европа должна "больше инвестировать в будущее Украины, чем США" и взять на себя основное бремя обеспечения безопасности Украины, "нежели чем всегда оглядываться через Атлантику". 

