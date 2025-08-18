Войти
ИКИ РАН за год создаст прибор для индийской венерианской миссии

191
0
0
Венера
Венера.
Источник изображения: © NASA

В Индийской организации космических исследований хотят в марте 2027 года уже получить летный образец, сообщил заведующий отделом физики планет Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Олег Кораблев

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российский прибор Viral для измерения газового состава атмосферы Венеры планируется запустить ко второй от Солнца планете на индийском аппарате Venus Orbiter Mission (также используется название "Шукраян"). Образец этого прибора необходимо изготовить за год, сообщил ТАСС заведующий отделом физики планет Института космических исследований (ИКИ) РАН, член-корреспондент РАН Олег Кораблев.

"На то, чтобы сделать Viral, у нас остается год, ведь коллеги из ISRO (Индийская организация космических исследований - прим. ТАСС) хотят в марте 2027 года уже получить летный образец, а его еще необходимо испытать. У нас хорошие заделы, по ExoMars и другие, и я достаточно высоко оцениваю наши шансы успеть к этому дедлайну", - сказал Кораблев.

По его словам, Viral будет измерять газовый состав и структуру верхних слоев венерианской атмосферы, над облаками. "Похожий прибор был на европейском аппарате "Венера-экспресс" - его делали бельгийские коллеги, но корни уходили в наши наработки. Запустили, он собрал большой массив данных, но есть что улучшить, поэтому мы планируем это исследование повторить на новом уровне", - добавил ученый.

Индия в 2028 году планирует запустить к Венере автоматическую станцию Venus Orbiter Mission - она станет первым индийским аппаратом, отправившимся к этой планете. В число научных задач миссии входит радарное исследование поверхности, изучение состава атмосферы планеты и потенциальной вулканической или сейсмической активности. Космический аппарат будет оснащен множеством современных приборов, которые помогут исследовать Венеру, в том числе российским прибором Viral. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Компании
ISRO
ИКИ РАН
