ТАСС

ИКИ РАН: миссия "Венера-Д" вошла в нацпроект по космосу

Работу над проектом начнут в январе 2026 года, сообщил заведующий отделом физики планет Института космических исследований (ИКИ) РАН

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Создание и запуск автоматической межпланетной станции "Венера-Д" вошло в национальный проект по освоению космоса. Эскизное проектирование планируется начать в январе 2026 года - одновременно с началом реализации нацпроекта, сообщил ТАСС заведующий отделом физики планет Института космических исследований (ИКИ) РАН, член-корреспондент РАН Олег Кораблев.

"Деньги уже выделены. "Венера-Д" вписана в нацпроект "Космос" - этот вопрос решен уже на уровне правительства", - рассказал Кораблев к 55-й годовщине запуска "Венеры-7", ставшей первым космическим аппаратом, мягко приземлившимся на Венере.

Ученый рассказал, что эскизное проектирование стартует одновременно с реализацией нацпроекта, в январе. "За два года мы должны сделать эскизный проект, а пока обсуждаем с коллегами из НПО им. Лавочкина организацию процесса, чтобы максимально эффективно работа шла - пара совещаний у нас уже прошла", - добавил он.

Кораблев отметил, что дата запуска будет уточнена по завершении эскизного проекта. "Но точно в пределах текущего периода планирования, не позднее 2036 года. А то уж очень давно мы с Венерой "попрощались", - сказал ученый.

Согласно планам, миссия "Венера-Д" будет состоять из посадочного модуля, аэростатного зонда и орбитального аппарата. Как сообщал весной научный руководитель ИКИ, академик Лев Зеленый, ее запуск вряд ли стоит ожидать раньше 2034-2035-х годов.

О нацпроекте по космосу

Национальный проект "Развитие космической деятельности Российской Федерации" был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в начале июня. Его цель - становление технологически независимой и глобально конкурентоспособной космической отрасли, формирующей новые рынки в перспективных технологиях и сервисах. В рамках нацпроекта планируется запустить 1118 спутников связи и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

В состав нацпроекта вошли 8 федеральных проектов, в том числе "Космическая наука", "Космический атом", "Производственно-технологическая система" и "Связь и наблюдение за Землей". До 2036 года на нацпроект планируется выделить около 4,4 трлн рублей бюджетных средств - 1,7 трлн будут выделены в ближайшие 6 лет. 

