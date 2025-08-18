Войти
ТАСС

В МИД Франции считают неприемлемой демилитаризацию Украины

188
0
0
Здание МИД Франции
Здание МИД Франции.
Источник изображения: CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /

Укрепление украинской армии должно быть гарантией безопасности, считает министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад

ПАРИЖ, 17 августа. /ТАСС/. Франция выступает против демилитаризации Украины, укрепление ее армии должно быть одной из гарантий безопасности. Об этом в интервью газете La Tribune Dimanche заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

По его словам, каким бы ни был договор об урегулировании конфликта на Украине, "он должен включать в себя четкие гарантии безопасности Киеву". "Мы ведем разработку [гарантий безопасности] вместе с нашими британскими партнерами и "коалицией желающих". Это потребует прежде всего наличия сильной украинской армии, поэтому любые намерения "демилитаризировать" Украину являются неприемлемыми", - сказал Аддад.

По его словам, страны так называемой коалиции желающих оказывать помощь Киеву "готовы играть ведущую роль в обеспечении этих гарантий". "Дональд Трамп указал, что поддерживает идею участия [США] в реализации этих гарантий", - отметил министр.

В Москве неоднократно подчеркивали, что спецоперация на Украине закончится, когда будут достигнуты все ее цели. Как отмечал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров. Цели спецоперации перечислял президент России. Среди них демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.08 01:48
  • 0
Ответ на "Стало известно о «выключенных» российскими С-400 ВВС Пакистана"
  • 18.08 01:16
  • 1
«Если Еревану так нужно»: вице-премьер РФ прокомментировал решение Армении по Зангезурскому коридору
  • 17.08 23:26
  • 1
Минобороны Армении опровергло информацию о передаче Украине ракет
  • 17.08 22:37
  • 0
Ответ на "ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне"
  • 17.08 22:27
  • 10034
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.08 21:50
  • 87
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 17.08 03:17
  • 0
Ответ на "Николай Патрушев: спуск на воду фрегата "Адмирала Амелько" является примером роста военно-морской мощи РФ"
  • 16.08 23:38
  • 1
Лондон отказывается от идеи отправить войска на Украину, но собирается прикрывать западные области истребителями F-35 и Typhoon
  • 16.08 06:19
  • 0
Ответ на "ВМФ заложит в 2026 году еще два фрегата 22350"
  • 16.08 02:26
  • 1
The Times: европейские страны не хотят отправлять войска на Украину
  • 15.08 16:24
  • 0
О чём «забыли» сказать журналистам
  • 15.08 09:23
  • 0
Оперативное оборудование территории как необходимое условие военной безопасности государства
  • 15.08 09:20
  • 0
Логистика НАТО: Запад готовится к войне
  • 15.08 04:41
  • 2
МИД РФ: Киев не думает о мире и пытается затянуть боевые действия
  • 14.08 20:15
  • 2761
Как насчёт юмористического раздела?