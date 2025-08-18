Укрепление украинской армии должно быть гарантией безопасности, считает министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад

ПАРИЖ, 17 августа. /ТАСС/. Франция выступает против демилитаризации Украины, укрепление ее армии должно быть одной из гарантий безопасности. Об этом в интервью газете La Tribune Dimanche заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

По его словам, каким бы ни был договор об урегулировании конфликта на Украине, "он должен включать в себя четкие гарантии безопасности Киеву". "Мы ведем разработку [гарантий безопасности] вместе с нашими британскими партнерами и "коалицией желающих". Это потребует прежде всего наличия сильной украинской армии, поэтому любые намерения "демилитаризировать" Украину являются неприемлемыми", - сказал Аддад.

По его словам, страны так называемой коалиции желающих оказывать помощь Киеву "готовы играть ведущую роль в обеспечении этих гарантий". "Дональд Трамп указал, что поддерживает идею участия [США] в реализации этих гарантий", - отметил министр.

В Москве неоднократно подчеркивали, что спецоперация на Украине закончится, когда будут достигнуты все ее цели. Как отмечал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров. Цели спецоперации перечислял президент России. Среди них демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий.