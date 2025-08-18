Танк нового поколения с необитаемой башней рассекретили в КНР

Источник изображения: Фото: ТГ-канал ImpNavigator

В Пекине во время подготовки к параду, посвященному юбилею победы над Японией, замечено большое количество новейших образцов боевой техники. Например, впервые полностью показан основной боевой танк.

Как отмечает научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин, у прототипов, которые были замечены ранее, укрывали необитаемую башню. Сейчас же внешние отличия можно изучить буквально в деталях.

Видно, что экипаж находится в корпусе, а в качестве основного вооружения применена пушка, по всей видимости имеющая калибр 105 мм. В то же время отмечалось, что это орудие по своим характеристикам ни в чем не уступает западным 120-миллиметровым.

Имеется также спаренный пулемет и дистанционная управляемая установка на крыше башни. Машина также снабжена комплексами активной защиты и оптико-электронного противодействия. Сообщалось о возможной установке гибридной силовой установки большой мощности, что позволяет иметь очень хорошую подвижность и большой запас хода.

Несмотря на то, что масса танка оценивается в четыре десятка тонн, он имеет повышенную защиту, в том числе бортовых проекций.

Предполагается, что представленная техника, в первую очередь, заменит устаревшие Тип 59, Тип 79 и Тип 88, которых в войсках еще не менее 900 штук. Затем придет очередь отправиться на базы хранения и Тип 96. Считается, что их изготовлено 1000 единиц.

Лев Романов