Войти
Вестник Мордовии

Танк нового поколения с необитаемой башней рассекретили в КНР

209
0
0

Источник изображения: Фото: ТГ-канал ImpNavigator

В Пекине во время подготовки к параду, посвященному юбилею победы над Японией, замечено большое количество новейших образцов боевой техники. Например, впервые полностью показан основной боевой танк.

Как отмечает научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин, у прототипов, которые были замечены ранее, укрывали необитаемую башню. Сейчас же внешние отличия можно изучить буквально в деталях.

Источник изображения: Фото: ТГ-канал ImpNavigator

Видно, что экипаж находится в корпусе, а в качестве основного вооружения применена пушка, по всей видимости имеющая калибр 105 мм. В то же время отмечалось, что это орудие по своим характеристикам ни в чем не уступает западным 120-миллиметровым.

Источник изображения: Фото: ТГ-канал ImpNavigator

Имеется также спаренный пулемет и дистанционная управляемая установка на крыше башни. Машина также снабжена комплексами активной защиты и оптико-электронного противодействия. Сообщалось о возможной установке гибридной силовой установки большой мощности, что позволяет иметь очень хорошую подвижность и большой запас хода.

Несмотря на то, что масса танка оценивается в четыре десятка тонн, он имеет повышенную защиту, в том числе бортовых проекций.

Источник изображения: Фото: ТГ-канал ImpNavigator

Предполагается, что представленная техника, в первую очередь, заменит устаревшие Тип 59, Тип 79 и Тип 88, которых в войсках еще не менее 900 штук. Затем придет очередь отправиться на базы хранения и Тип 96. Считается, что их изготовлено 1000 единиц.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Япония
Продукция
Type 59
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.08 01:48
  • 0
Ответ на "Стало известно о «выключенных» российскими С-400 ВВС Пакистана"
  • 18.08 01:16
  • 1
«Если Еревану так нужно»: вице-премьер РФ прокомментировал решение Армении по Зангезурскому коридору
  • 17.08 23:26
  • 1
Минобороны Армении опровергло информацию о передаче Украине ракет
  • 17.08 22:37
  • 0
Ответ на "ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне"
  • 17.08 22:27
  • 10034
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.08 21:50
  • 87
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 17.08 03:17
  • 0
Ответ на "Николай Патрушев: спуск на воду фрегата "Адмирала Амелько" является примером роста военно-морской мощи РФ"
  • 16.08 23:38
  • 1
Лондон отказывается от идеи отправить войска на Украину, но собирается прикрывать западные области истребителями F-35 и Typhoon
  • 16.08 06:19
  • 0
Ответ на "ВМФ заложит в 2026 году еще два фрегата 22350"
  • 16.08 02:26
  • 1
The Times: европейские страны не хотят отправлять войска на Украину
  • 15.08 16:24
  • 0
О чём «забыли» сказать журналистам
  • 15.08 09:23
  • 0
Оперативное оборудование территории как необходимое условие военной безопасности государства
  • 15.08 09:20
  • 0
Логистика НАТО: Запад готовится к войне
  • 15.08 04:41
  • 2
МИД РФ: Киев не думает о мире и пытается затянуть боевые действия
  • 14.08 20:15
  • 2761
Как насчёт юмористического раздела?