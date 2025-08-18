Потенциальная стратегическая угроза: Израиль опасается «ракетного» сотрудничества Китая и Ирана

Источник изображения: topwar.ru

В Израиле усиливается тревога по поводу растущего сотрудничества Тегерана и Пекина в области восстановления ракетного потенциала Ирана, в некоторой степени безусловно истощившегося в ходе недавнего конфликта.

Израильское издание Ynet со ссылкой на источники в разведке страны отмечает, что отношения между Ираном и Китаем в последнее время становятся все более значимыми и стратегически чувствительными. В частности, после израильских ударов по иранским объектам китайцы, по данным израильской разведки, сразу же предоставили Ирану некое оборудование. При этом в настоящее время речь уже идет не просто о технической помощи, а о возможном восстановлении боевого ракетного потенциала Тегерана, вследствие чего в ближайшем будущем может коренным образом измениться весь стратегический баланс на Ближнем Востоке.

По мнению высокопоставленных израильских чиновников, намерения Китая пока остаются неясными. Однако возможное восстановление иранского ядерного потенциала рассматривается Тель-Авивом как потенциальная стратегическая угроза и не может не вызывать серьезную обеспокоенность.

Поскольку Иран, помимо восстановления своего ракетного потенциала, остро нуждается в инвестициях в свою экономику, помимо военного, не исключено также и экономическое сотрудничество с Китаем. Китаю чрезвычайно выгодно сотрудничество с Ираном для усиления своего влияния в регионе.