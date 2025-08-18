Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту.

Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики.

По данным молдавской гражданской авиационной администрации, на военном аэродроме Маркулешты по запросу Киева были размещены украинские самолеты. Речь идет об одном Ан-26, трех Ан-32P (они классифицируются как военно-транспортные) и одном Ан-32B, который используется для тушения пожаров. По информации ведомства, техника предназначена для гуманитарных и аварийных миссий, причем в страну она прибыла 13 августа.

Отмечается, что пребывание украинских самолетов в аэропорту "проводится в строгом соответствии с законодательством" Молдавии, а техническое обслуживание будет выполнено только авторизованными компаниями согласно заключенным договорам.

Аэропорт Маркулешты расположен недалеко от города Бельцы на северо-западе страны. Он был построен на базе бывшего советского военного аэродрома и ранее предназначался для переоборудования в гражданский объект, однако эти планы были отменены.

В последние годы аэродром неоднократно становился предметом обсуждений в связи с заявлениями о его использовании для переброски грузов на Украину. В частности, СМИ сообщали о планах Киева с разрешения Молдавии держать на этом объекте свои истребители F-16, переданные западными союзниками. Но в Кишиневе сведения об этом называли дезинформацией. Там также отрицали предположения прессы о том, что на объекте ведется подготовка украинских солдат к вторжению в приднестровский регион.

Согласно Конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, но с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В 2016 году молдавский парламент принял декларацию "О принципе незыблемости суверенитета, независимости и постоянного нейтралитета Республики Молдова". Однако после прихода к власти партии "Действие и солидарность" (PAS) в 2021 году, неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране участились учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Франции и Румынии.

В прошлом году в Кишиневе открылась постоянная военная миссия Франции. Партия социалистов Молдавии выступила против, заявляя о том, что это нарушает нейтралитет страны. Франция также выражала заинтересованность заключить договор о сотрудничестве с молдавским Минобороны, чтобы начать обучение местных военных, предоставлять экипировку и вооружения.

Санду неоднократно заявляла о том, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с Североатлантическим альянсом, что позволит усилить обороноспособность. В 2021 году Санду и тогдашний генсек НАТО Йенс Столтенберг обсуждали индивидуальный план партнерства Молдавии с альянсом, а после начала боевых действий на Украине президент рассуждала о возможностях пересмотреть вопрос о нейтралитете государства и вступлении в военный блок.

В экспертной среде считают, что пять украинских самолетов пока не превратят Молдавию в арену боевых действий, но в этом решении есть определенные риски.

"Если в стране появляются самолеты украинских воздушных сил, то это можно считать координацией действий для свершения возможных провокаций.

Все это сопряжено с различными сценариями – вплоть до военных столкновений, в которых Украина тоже хотела бы поучаствовать", – считает Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке.

Кошкин напомнил о возникшей в феврале 2023 года напряженной ситуации, когда украинские войска подошли вплотную к границам Приднестровской Молдавской республики (ПМР): "Все это тоже походило на провокацию, могли последовать некие боевые действия".

По мнению эксперта, большинство молдавского населения не согласно с политикой властей и не хочет, чтобы страна стала ареной военного противостояния России и Запада: "Но насколько молдавское население может противодействовать решениям правительства, силовым структурам?

Руководство Молдавии чувствует свою силу, продолжает бесчинствовать и выстраивать политику в общей концепции коллективного Запада".

В свою очередь политолог Кирилл Аверьянов напомнил, что на недавних президентских выборах Майя Санду победила за счет голосов молдавской диаспоры за рубежом, а "в самой Молдавии она проиграла с небольшим отрывом". "Можно говорить, что местное общество расколото, и та часть населения, которая не поддерживает Санду, не слишком рада появлению украинских самолетов", – отметил Аверьянов.

По его словам, приземление нескольких украинских самолетов "совершенно не говорит о том, что Молдавия станет ареной боевых действий". По его мнению, больше рисков представляет "подвешенный статус" Приднестровья: "Вопрос этой территории остается нерешенным и теоретически там возможно все что угодно. Но пока линия фронта далека от ПМР. В последнее время обострений в этом регионе не было".

Кроме того, эксперт считает, что на данном этапе у Молдавии нет серьезных контактов с НАТО: "В Молдавии нет западной авиации, как и базы НАТО. Скоро в стране парламентские выборы, от которых будет многое зависеть. Если действующему президенту удастся укрепить свои позиции в парламенте, то возможно, что Санду начнет решительнее продвигать прозападную повестку".

Андрей Резчиков