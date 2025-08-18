Чемезов сообщил о большом интересе к истребителю Су-57 у зарубежных заказчиков

Чемезов: у иностранных партнеров есть большой интерес к истребителям Су-57

Иностранные партнеры проявляют интерес к российскому истребителю Су-57, от них есть конкретные заказы. Об этом 16 августа сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Интерес у иностранных партнеров к нашему самолету Су-57 очень большой. У нас уже есть конкретные заказчики», — рассказал он в эфире «Первого канала».

По словам главы «Ростеха», многие государства занимаются созданием самолетов пятого поколения, в их число входят США и Россия.

«Именно наш самолет участвует в реальных боевых действиях. Он во многом превосходит аналоги», — добавил он.

Чемезов 10 июня отметил, что российское оружие показало свою эффективность в ходе проведения СВО. Он уточнил, что речь идет об истребителях Су-35 и Су-57, фронтовых бомбардировщиках Су-34, ударных вертолетах Ка-52М и Ми-28НМ, а также о танках, боевых машинах пехоты и ином вооружении.