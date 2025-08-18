Нетронутые липиды позволят марсоходам найти жизнь уже существующими инструментами

Новый подход к быстрому поиску жизни может однозначно обнаруживать ее всего одним инструментом. Он уже есть на борту обоих действующих американских марсоходов. Правда, NASA может не захотеть воспользоваться этой возможностью.

Задачу обнаружения внеземной жизни NASA активно преследовало в 1970-1980 годах. Аппараты «Викинг» провели с этой целью ряд анализов, большинство которых дали формально положительный результат, хотя большинство ученых пришли к выводу, что он был ложным. Впрочем, часть ученых считает иначе и полагает, что жизнь на Красной планете нашли именно тогда.

Та ситуация подчеркнула сложность поиска жизни ограниченным количеством научной аппаратуры. Если биолог в большинстве случаев может найти живой организм с помощью одного только микроскопа, автоматика таких возможностей не имеет. Ей нужно в качестве признака что-то, что не требует интеллекта, что можно обнаружить, не прилагая умственных усилий.

Поэтому авторы новой работы, которую они опубликовали в издании npj Space Exploration, попытались найти более простой и жесткий маркер жизни. Ими стали нетронутые полярные липиды, особая категория липидов из клеточных стенок многих земных бактерий и архей. Они обнаружили, что пиролитическая газовая хроматомасс-спектрометрия позволяет уверенно выявлять даже очень малые следы этих молекул в нагретом материале, содержавшем живые или очень недавно умершие бактерии, археи либо клетки эукариот.

Результатом нагрева при этом были моноглицериды. Эти молекулы достаточно хорошо обнаруживаются, причем с низким уровнем ошибок, а в интерпретации их обнаружения не будет каких-то двусмысленностей.

Важно отметить, что на борту Curiosity и Perseverance, действующих марсоходов NASA, прибор для подобной спектрометрии есть. Теоретически это значит, что уже имеющееся на четвертой планете оборудование можно «научить» недвусмысленно находить там жизнь. Поскольку нетронутые полярные липиды распадаются буквально через несколько часов после гибели живого организма, такие тесты не смогут принять древний марсианский организм за тот, что живет на Марсе в наши дни.

«Curiosity на Марсе уже 13 лет, но кто сказал, что вы не можете научить старую собаку новым трюкам?» — отметил в комментариях для СМИ один из авторов работы.

С практической точки зрения это важно, поскольку подготовка и отправка новой научной аппаратуры на Марс — дело, требующее многих лет. Задействовать уже развернутые там приборы можно буквально через месяцы. К сожалению, несмотря на оптимизм, существует серьезная вероятность того, что NASA не захочет использовать этот метод для нынешних марсоходов.

Специалисты по космосу, включая бывших сотрудников NASA, уже отмечали, что агентство с 1976 года избегало посылать на Марс автоматы, способные найти там современную жизнь. А те аппараты, что все же отправляли на четвертую планету, преднамеренно несли оборудование для обнаружения существующей жизни — только следов прошлой. Это сознательная политика организации, причины которой кратко изложены по ссылкам выше. Оставаясь в ее рамках, использовать новую научную работу не получится. С другой стороны, трудно исключать и то, что NASA все же откажется от своей политики избегания поисков современной жизни на четвертой планете.