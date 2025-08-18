Войти
Медведев перешёл на примирительный тон в отношении Трампа

Зампред Совбеза РФ, который в отсутствии президента России оставался на хозяйстве в Москве, прокомментировал итоги Аляскинского саммита.

По словам Дмитрия Медведева, результатом встречи в Анкоридже стало восстановления полноценного механизма встреч и переговоров между Москвой и Вашингтоном на высшем уровне. И это, подчёркивает Медведев, без угроз и ультиматумов.

Дмитрий Медведев указал на то, что российский президент в формате прямой встречи изложил условия Москвы для завершения украинского конфликта.

Зампред Совбеза России:

Глава Белого дома отказался от эскалации давления на Россию. Во всяком случае, пока. Важно: встреча доказала, что переговоры возможны без предварительных условий и одновременно с продолжением СВО.

Также Дмитрий Медведев подчеркнул, что и США, и Россия прямо возложили ответственность за будущие результаты переговоров о прекращении боевых действий на Киев и его европейских «партнёров».

В целом, в отношении Дональда Трампа Дмитрий Медведев явно пошёл на примирительный тон.

Тем временем в самих США громки голоса представителей «дипстейта», которые обвиняют Трампа чуть ли не в капитуляции перед Владимиром Путиным. Трамп пока все эти нападки оставляет без ответа. К «вою на болотах» он, в принципе, привык.

