Axios: Трамп заявил, что мирная сделка по Украине лучше прекращения огня

190
0
0
Президент США сообщил об этом Владимиру Зеленскому и лидерам стран ЕС

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС заявил, что вместе с российским президентом Владимиром Путиным выступает за всеобъемлющее мирное соглашение по Украине, а не временное прекращение огня. Об этом со ссылкой на источник сообщил корреспондент американского портала Axios Барак Равид.

"Сегодня во время телефонного разговора Трамп заявил Зеленскому и европейским лидерам, что Путин заинтересован не в прекращении огня, а во всеобъемлющем урегулировании, которое положит конец войне. Источник, принимавший участие в телефонном разговоре, отметил, что Трамп добавил: "Быстрое [заключение] мирной сделки лучше, чем прекращение огня", - написал журналист в X. 

