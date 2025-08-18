С полярным размахом

Военный эксперт Дмитрий Болтенков — о значении арктического похода отряда кораблей Северного флота

Отряд кораблей Северного флота, который на этой неделе вышел в арктический поход, проведет ряд учений, в частности осуществит высадку десанта на полярное побережье. Основная цель похода — обеспечение безопасности морского судоходства и других видов экономической деятельности России в арктической зоне, сообщил командир отряда капитан 1 ранга Станислав Варик. Маршрут пройдет по морям Северного Ледовитого океана, охватывая в том числе районы использования Северного морского пути. Это мероприятие направлено на обеспечение военной безопасности, контроль над ключевыми транспортными артериями и подтверждение способности России эффективно защищать свои интересы в полярных широтах. Североморцы отработают задачи по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике. Почему такие походы имеют большое значение для нашей страны?

Состав отряда традиционен и включает в себя большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Памир» и танкер «Сергей Осипов». В строю Северного флота имеется всего по три больших противолодочных и больших десантных корабля, поэтому выбор участников невелик. Не так давно состав флота пополнил патрульный ледокол «Иван Папанин», судя по всему, он пойдет в Арктику в составе следующего похода.

Военно-морские формирования России на Севере появились в годы Первой мировой войны, когда возникла необходимость оборонять конвои с оружием, шедшие из стран Антанты в порты Архангельска и недавно построенного морского порта Мурманск.

Затем в советские годы началось активное освоение северных арктических территорий в народном хозяйстве, в первую очередь в добыче ценных ископаемых. Появилась тема так называемого северного завоза, когда грузы и продукты доставлялись в порты северных рек, например, в порт Дудинка на Енисее. Далее эти грузы по рекам прибывали в населенные пункты, где другого вида транспорта попросту нет. Началось освоение и Северного морского пути. В итоге в ходе Великой Отечественной войны возникла проблема обороны таких морских путей от немецких военно-морских сил. После окончания войны задачи Северного флота изменились. Теперь он должен был вести боевые действия в Центральной и Северной Атлантике, решая боевые задачи по изоляции Европы от военной помощи со стороны США. Оборона же морских транспортных путей в военное время ложись на развертываемую на базе Северодвинской военно-морской базы Арктической флотилии. Ее основную часть, как и в военные годы, должны были составить мобилизуемые гражданские суда. Как таковые походы боевых кораблей Северного флота советской эпохи вдоль трассы Северного морского пути были крайне редки и сводились к редким переходам кораблей на Тихоокеанский флот.

Последние же годы Россия продвигает Севморпуть как способ более быстрой доставки грузов с Запада на Восток и обратно. Он короче, чем традиционный путь через Суэцкий канал. Кроме того, идет активное освоение газовых и нефтяных ресурсов морской экономической зоны, созданы и строятся заводы по добыче СПГ и новые морские порты. На островах Северного Ледовитого океана размещены российские военные базы с аэродромами и позициями зенитных и береговых ракетных комплексов. Всё это потребовало создания арктических войск, постоянной отработки способов и методов ведения боевых действий в северных условиях.

Россия вложила много сил, пота и крови в освоение этих территорий и, соответственно, считает воды Арктики своими. Безусловно, это не нравится ряду стран, которые требуют максимальной открытости морских путей. Поэтому России необходимо вести и военное освоение вод Северного Ледовитого океана надводными, подводными и авиационными средствами. Оно должно быть постоянным: одни люди уходят в запас, их сменяют другие, практический опыт надо нарабатывать, воды надо изучать, гидрология и очертания берега изменчивы. По сути, такие походы можно сравнить с борцом, отрабатывающим приемы снова и снова, чтобы в нужный момент сработать правильно.

В этой связи отправка большого противолодочного корабля как средства борьбы с надводным и подводным противником выглядит необходимой мерой отработки защиты экономических вод и сопровождения конвоев. Не стоит забывать, что недружественные России страны активно пытаются изучать воды российской части Северного Ледовитого океана своими кораблями и подводными лодками. И нужно быть готовыми вести боевые действия в столь суровых по гидрометеорологии и льдам водах.

Для чего же тогда необходима отправка десантного корабля? Это средство переброски войск и военной техники прежде всего на большие расстояния в места, где наземного транспорта попросту нет, а есть только морской или воздушный. На севере же хватает мест, куда военная техника может быть доставлена только морским путем. По воздуху же можно перебросить подразделения ВДВ парашютным способом. Поэтому необходимо отрабатывать переброску сил морским путем.

Кроме того, в ходе таких походов отрабатываются и другие элементы боевой подготовки. Так в прошлом году отряд принял участие в учении «Океан-2024», действуя против сил Тихоокеанского флота. Не исключено, что и в этот раз будут проведены похожие мероприятия. Уже в эти дни отряд участвует в командно-штабной тренировке штабов Северного флота по управлению войсками в ходе обороны объектов военной и гражданской инфраструктуры арктического побережья России. К участию привлекаются до 2 тыс. человек, около 60 единиц боевой и специальной техники, до 8 летательных аппаратов, 14 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

