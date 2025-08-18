Войти
ТАСС

Трамп призвал страны Европы "немного поучаствовать" в достижении мира на Украине

Президент США Дональд Трамп
Источник изображения: © Andrew Harnik/ Getty Images

Президент США добавил, что теперь окончание конфликта зависит от Владимира Зеленского

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что в достижении договоренностей по Украине "придется немного поучаствовать европейским странам".

"Я думаю она [сделка] может быть заключена", - сказал он в интервью телеканалу Fox News перед вылетом в Вашингтон. Американский лидер добавил, что теперь окончание конфликта зависит от Владимира Зеленского.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию. 

