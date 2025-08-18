CNN: США изучают идею ускорить урегулирование на Украине "пряниками" для РФ

В роли "пряников" могут выступить как переговоры о сделке по стратегическим вооружениями между Москвой и Вашингтоном, так и обсуждения новых деловых договоренностей, уточнила телекомпания

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Американские чиновники рассматривают возможность при помощи выгодных для РФ предложений подтолкнуть Москву к урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их данным, представители администрации Трампа считают нужным "предложить пряники [президенту России Владимиру] Путину", чтобы ускорить движение к миру на Украине. В роли "пряников" могут выступить как переговоры на тему сделки по стратегическим вооружениями между РФ и США, так и обсуждения новых деловых договоренностей, отмечает телекомпания.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании в Кремле перед российско-американским саммитом на Аляске заявил, что договоренности по контролю над стратегическими наступательными вооружениями могут быть достигнуты после переговоров по урегулированию по Украине.