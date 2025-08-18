Как Россия готовится к конфликту с НАТО в Арктике (The Independent, Великобритания)

The Independent: Россия готовится к конфликту с НАТО в Арктике

Россия готовится к конфликту с НАТО в Арктике, пишет The Independent. Мощный ледокольный флот, атомные подводные лодки и новые военные базы дают ей решающее преимущество. Проведя переговоры с Путиным именно в этом регионе, Трамп невольно демонстрирует миру якобы исходящую от Москвы угрозу, уверяет автор статьи.

Сэм Кайли (Sam Kiley)

Пока внимание всего мира приковано к Аляске, где состоится ключевой саммит по Украине между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, на первый план выходит регион, имеющий критическое значение для глобальной безопасности.

В самой узкой точке Берингова пролива Аляска отстоит от России всего на 4 км. В этом удаленном районе американский остров Малый Диомид (известный как "Остров Вчера") и российский Большой Диомид ("Остров Завтра") разделяет лишь Международная линия перемены дат, создавая уникальный временной парадокс — когда на одном острове еще вчера, на другом уже наступило завтра.

Эта причуда географии и истории льстит Путину — он не только буквально опережает время, но и выигрывает политическую гонку за контроль над огромным регионом, который становится доступным благодаря климатическим изменениям. По мере таяния арктических льдов именно Россия и лично Путин активно используют открывающиеся возможности. "Этот регион становится ключевым для безопасности НАТО, нашим северным флангом… Российское военное присутствие неуклонно растет здесь уже несколько лет, — предупредил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми во время недавнего визита в Заполярье. — Стратегическое значение этой территории колоссально: таяние ледников открывает прежде недоступные транспортные коридоры. Теперь там, где раньше царили непроходимые льды, могут ходить суда. Мой визит направлен как на сдерживание российской угрозы, так и на противодействие вызовам климатических изменений".

Россия действительно активно укрепляет позиции в Арктике, где у нее больше всего возможностей для получения выгоды от открывающихся маршрутов. Москва не упустила экономические и военные возможности, которые предоставляет тающая арктическая ледяная шапка. В последнее время Россия расширяет флоты, сосредоточив внимание на доминировании в Арктике. Новейшие атомные ледоколы проекта "Арктика", такие как "Арктика" и "Сибирь", входят в число мощнейших в мире.

Эти стальные исполины способны проламывать ледяные поля толщиной до 2,8 м, работая в условиях полярной зимы без перебоев. К концу текущего года Россия планирует довести ледокольный флот до более чем 20 атомных и дизель-электрических судов — беспрецедентная мощь, оставляющая далеко позади скромные три действующих ледокола Береговой охраны США (и один строящийся), не говоря уже о Великобритании, у которой нет ни одного. Такая армада дает Москве решающее преимущество в гонке за арктическими богатствами: по данным ученых, с 1979 года площадь морского льда сократилась на 40%, достигнув рекордных минимумов. Там, где еще вчера царствовала вечная мерзлота, сегодня открываются судоходные трассы — и Россия методично превращает их в зону своего стратегического контроля.

По данным Национального центра данных по снегу и льду, площадь арктических льдов сократилась примерно на 40% с момента начала спутниковых наблюдений в 1979 году, достигнув в последние годы рекордных минимумов. Это означает, что новые судоходные маршруты могут быть открыты — и скорее всего, будут поддерживаться Россией.

Северный морской путь, протянувшийся вдоль сибирского побережья от Мурманска до Берингова пролива, стал главным инструментом кремлевской экспансии в Арктике. Еще недавно этот маршрут оставался заблокирован льдами бо́льшую часть года, но теперь навигационный сезон увеличился со скромных 60 дней до 120 — и вскоре может стать круглогодичным.

СМП сокращает путь из Азии в Европу на 40%, превращая Арктику в стратегический транспортный узел.Пока международные компании подсчитывают выгоду от экономии миллионов долларов и двух недель времени в пути, Россия уже готовится превратить эту водную магистраль в источник доходов и политического влияния. Но за экономическими перспективами скрывается мрачная реальность. Те же северные порты, что принимают торговые суда, обслуживают и "теневой флот" — танкеры-невидимки, перевозящие подсанкционную нефть. Каждый такой рейс пополняет военную казну Кремля, финансируя боевые действия против Украины.

Со Шпицбергена, где расположена крупнейшая в мире сеть спутникового наблюдения, Норвегия отслеживает перемещения российских танкеров с подсанкционной нефтью. "Эта станция позволяет нам видеть передвижения российского "теневого флота" и, в конечном счете, ограничивать возможности Путина финансировать войну, — заявил Лэмми. — Север всегда имел ключевое значение для безопасности альянса. Это то направление, откуда Россия может начать продвижение на запад".

Британская морская пехота играет важную роль в операциях альянса в условиях холодного климата. Лэмми подчеркивает значение так называемой "Прибрежной группы реагирования" для защиты северного фланга НАТО. Однако Королевский флот не располагает десантными кораблями для переброски коммандос, что значительно ограничивает его возможности по сравнению со скандинавскими странами и США.Эта ситуация создает дополнительную нагрузку на оперативную готовность альянса, особенно в условиях, когда основные усилия сосредоточены на поддержке Украины.

Северный флот России развернул современные атомные подводные лодки, включая ракетоносцы класса "Борей" и многоцелевые субмарины "Ясень", способные наносить стратегические ракетные удары из-подо льда. Это обеспечивает Москве потенциал ответного ядерного удара, закрепляя ее статус сверхдержавы.

Для укрепления своих позиций Россия построила новые военные базы и модернизировала существующие на Земле Франца-Иосифа и Новой Земле. Эти шаги представляют собой реальное проникновение в Арктику — использование стремительных климатических изменений, которое должно заставить весь мир обратить на это пристальное внимание. Проведя первые личные переговоры с Путиным именно в этом отдаленном регионе, Трамп, возможно, невольно продемонстрировал миру еще один очевидный и насущный ущерб от действий российского лидера.