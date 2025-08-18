Войти
ТАСС

Слуцкий: отказ вступлению Украины в НАТО станет достижением одной из целей СВО

200
0
0
Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий
Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ ТАСС

Глава комитета Госдумы по международным делам отметил, что его надо будет впоследствии закрепить законодательно

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Отказ от вступления Украины в НАТО станет достижением одной из целей специальной военной операции, но его надо будет впоследствии закрепить законодательно. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее американский президент Дональд Трамп допустил в перспективе предоставление Украине Соединенными Штатами гарантий безопасности вместе с Европой, но исключил вариант присоединения Киева к НАТО.

"Внеблоковый и безъядерный статус Украины, безусловно, были и остаются целями СВО. Гарантированный отказ от вступления Киева в НАТО, закрепленный впоследствии законодательно, станет достижением одной из этих целей", - сказал Слуцкий.

Говоря о перспективах предоставления Вашингтоном Киеву гарантий безопасности, депутат отметил, что "необходимо смотреть на детали и нюансы, насколько это будет соответствовать национальным интересам безопасности России". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.08 01:48
  • 0
Ответ на "Стало известно о «выключенных» российскими С-400 ВВС Пакистана"
  • 18.08 01:16
  • 1
«Если Еревану так нужно»: вице-премьер РФ прокомментировал решение Армении по Зангезурскому коридору
  • 17.08 23:26
  • 1
Минобороны Армении опровергло информацию о передаче Украине ракет
  • 17.08 22:37
  • 0
Ответ на "ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне"
  • 17.08 22:27
  • 10034
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.08 21:50
  • 87
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 17.08 03:17
  • 0
Ответ на "Николай Патрушев: спуск на воду фрегата "Адмирала Амелько" является примером роста военно-морской мощи РФ"
  • 16.08 23:38
  • 1
Лондон отказывается от идеи отправить войска на Украину, но собирается прикрывать западные области истребителями F-35 и Typhoon
  • 16.08 06:19
  • 0
Ответ на "ВМФ заложит в 2026 году еще два фрегата 22350"
  • 16.08 02:26
  • 1
The Times: европейские страны не хотят отправлять войска на Украину
  • 15.08 16:24
  • 0
О чём «забыли» сказать журналистам
  • 15.08 09:23
  • 0
Оперативное оборудование территории как необходимое условие военной безопасности государства
  • 15.08 09:20
  • 0
Логистика НАТО: Запад готовится к войне
  • 15.08 04:41
  • 2
МИД РФ: Киев не думает о мире и пытается затянуть боевые действия
  • 14.08 20:15
  • 2761
Как насчёт юмористического раздела?