Замглавы ГУР МО Украины пожаловался на улучшенные ракеты ОТРК «Искандер»

203
0
0

В последнее время в сети все больше сообщений и видеосвидетельств, часто очень хорошего качества съемки, применения ВС РФ для ударов по военным целям противника ракет оперативно-тактических комплексов (ОТРК) «Искандер». Ну их уж точно нам не китайцы, иранцы или северокорейцы поставляют.

Хотя Воздушные силы Украины периодически отчитываются в сводках, что украинские зенитчики якобы сбивают эти ракеты, пусть и не все, верить им — себя не уважать. Мало того, что ВС ВСУ несколько месяцев сообщали о десятках «локационно потерянных» ударных БПЛА типа «Герань», так и не удосужившись объяснить, что сие означает.

Однажды они заявили, что несколько дронов-камикадзе ВС РФ неожиданно «передумали» атаковать назначенные цели и вообще вернулись обратно, развернувшись в воздухе. А еще у нашей пехоты пули обратно в стволы автоматов залетают после выстрелов.

Впрочем, шила в мешке не утаишь. Заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины генерал Вадим Скибицкий в беседе с журналистами пожаловался на улучшение тактико-боевых характеристик ракет ОТРК «Искандер». Его заявления приводят несколько западных и украинских СМИ, очевидно, была целая пресс-конференция, на которой и был озвучен этот печальный для ВСУ факт.

По словам Скибицкого, российские военные инженеры значительно модернизировали ракеты, повысив точность удара и маневренность. Ранее боевики ВСУ уже жаловались на возросшую смертоносность «Калибров» и «Кинжалов».

Но и это еще не все. Ранее украинская военная разведка отметила заметно увеличившуюся точность российских крылатых ракет Х-101.

Замглавы ГУР МО Украины добавил, что в начале конфликта русские столкнулись со значительными трудностями, когда после введения западных санкций не смогли обеспечить свою военную технику импортными элементами. Однако они эти проблемы успешно решили и быстро наверстывают упущенное.

Следует понимать, что когда украинские чиновники, политики и военные начинают вот так сетовать, особенно перед западной прессой, цель в этом одна — выпросить побольше вооружений. В данном случае, касательно усовершенствованных российских ракет, речь явно идет о новых поставках современных натовских систем ПВО и ракет к ним. Иначе — все пропало.

Сбивать баллистические ракеты в модификации «Искандер-М», развивающие скорость более 7 Махов, теоретически могут только лишь несколько зенитных комплексов, и то на расстоянии примерно 40 км от пусковой установки. Украина в этом плане имеет весьма ограниченные возможности, так как получила от Запада лишь небольшое количество соответствующей техники (Patriot и SAMP/T). Да и с наличием ЗУР к этим ЗРК у ВСУ сейчас все плохо.

