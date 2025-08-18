Войти
Создатели дрона «КВН» представили «Термен» для «подслушивания» артиллерии

201
0
0
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости.

«Ушкуйник» представил комплекс разведки «Термен» с дальностью 25 километров

Научно-производственный центр (НПЦ) «Ушкуйник», который создал проводной дрон «Князь Вандал Новгородский» («КВН»), представил комплекс акустического мониторинга «Термен» на форуме «Беспилотные системы: технологии будущего» в Сколково. Он может определять координаты артиллерии, сообщает ТАСС.

«Подслушивающий» артиллерию комплекс состоит из аккумулятора, четырех звуковых постов с микрофонными решетками, блока сбора и обработки сигнала. Систему разведки можно развернуть за пять минут, а время автономной работы составляет 120 часов.

«Термен» предназначен для определения координат артиллерийских систем на дальности до 25 километров. Кроме того, комплекс может определять местоположение беспилотников и транспорта.

В марте стало известно, что в зоне специальной военной операции заработали новые комплексы артиллерийской разведки 96Л6, которые превосходят системы «Зоопарк-1». Они могут обнаруживать пуски снарядов реактивных систем залпового огня на дистанции до 150 километров.

