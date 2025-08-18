Российские ракеты назвали проблемой для Patriot ВСУ

TWZ: Усовершенствованные «Искандеры» стали проблемой для ЗРК Patriot ВСУ

Усовершенствованные баллистические ракеты российских комплексов «Искандер» стали серьезной проблемой для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot ВСУ. Преимущества обновленных ракет назвали в публикации американского издания TWZ.

«Активное использование Россией баллистических ракет с улучшенными маневренными характеристиками снизило эффективность украинских ЗРК Patriot, подтвердило Разведывательное управление Министерства обороны США», — говорится в материале.

В арсенале Киева находится пять батарей Patriot и некоторое количество противоракет. Автор подчеркнул, что эти ЗРК — единственная система ВСУ, которая способна перехватывать баллистические цели.

В отчете разведуправления подчеркнули, что результативность «Патриотов» снизилась после усовершенствования российских ракет, которые маневрируют в полете. В частности, в документе рассказали, что в ходе удара 28 июня украинские ЗРК смогли перехватить одну из семи баллистических ракет.

В июне издание The National Interest назвало оперативно-тактический комплекс «Искандер», который способен нести крылатые и баллистические ракеты, «головной болью» Киева. Ракеты комплекса оснастили ловушками, которые могут обманывать зенитные комплексы.