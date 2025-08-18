Войти
Марсоход Curiosity научился многозадачности

Фото: NASA / Reuters
Инженеры НАСА оптимизировали работу ровера Curiosity, позволив ему работать в многозадачном режиме. Об этом сообщает издание ScienceDaily.

В Лаборатории реактивного движения НАСА заметили, что спустя почти 14 лет после старта миссии марсохода они нашли способ сделать ровер более производительным. Так, инженеры научили машину выполнять несколько задач одновременно, а не по очереди — например, работать манипулятором и связываться с орбитальным аппаратом. Выяснилось, что в результате этого эффективность ровера выросла.

«В начале миссии мы действовали скорее как осторожные родители, а затем давали нашему "ребенку" больше ответственности», — заявил специалист НАСА Рейдар Ларсен. Главное преимущество многозадачности заключается в том, что марсоход может выполнить свои задания, которые ему регулярно присылают ученые с Земли, раньше намеченного и перейти в режим заряда аккумуляторов.

По словам специалистов, оптимизация позволяет продлить срок службы генератора РИТЭГ, который со временем неизбежно становится менее эффективным. Ученые заметили, что Curiosity требует много энергии для работы: он оснащен роботизированным манипулятором, радиостанцией, камерами и 10 научными приборами.

14 августа высоту орбиты Международной космической станции (МКС) увеличили на 1,7 километра. Коррекция орбиты началась с запуска двигателей грузового корабля «Прогресс МС-30».

