Российским бойцам передадут бронированные топливозаправщики

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
«Витязь» оснастил топливозаправщики «КамАЗ» дополнительной защитой для СВО

Специалисты компании «Витязь» (концерн «Уралвагонзавод») оснастили топливозаправщики на базе грузовиков «КамАЗ» и «Урал» дополнительной защитой. Машины передадут бойцам Войск национальной гвардии России, сообщил концерн в Telegram.

Машины получили антидроновую и противоосколочную защиту. Цистерны с топливом прикрыли решетчатыми экранами, а кабины грузовиков оснастили листами брони. В нижней части заправщиков можно заметить цепи, которые повышают защищенность и не влияют на проходимость машин.

«В ближайшее время заводчане оснастят защитой еще один топливозаправщик — "Урал NEXT" — российский крупнотоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости», — сообщил концерн.

В феврале стало известно, что в России разработали бронированный топливозаправщик АТЗ-8, который защищает экипаж и груз от пуль и осколков. Машина, вмещающая восемь кубических метров топлива, получила съемные элементы бронирования.

