Аналитики назвали удар по украинским заводам с "Сапсанами" сигналом для ФРГ

Источник изображения: gazeta.ru

Insider Black: удар по украинским заводам с «Сапсанами» — это сигнал для ФРГ

Удар российской армии по производству ракет "Сапсан" в Сумской и Днепропетровской областях Украины был предупреждением для Германии, которая инвестировала средства в выпуск этих снарядов. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на закрытый аналитический Telegram-канал Insider Black.

"Немецкое правительство по закрытым каналам МИД получило прямое предупреждение: финансирование украинской ракетной программы "Сапсан" может привести к объявлению войны со стороны РФ", - говорится в сообщении.

После ударов ВС РФ вложения Берлина в ракетное производство "превратились в труху", а сигнал от России привел к панике среди немецких инвесторов и управленцев, утверждают аналитики.

До этого ФСБ РФ сообщила, что производства "Сапсанов" находились на предприятиях Павлоградском химзаводе, Павлоградском механическом заводе, Шосткинском казенном заводе "Звезда" и Шосткинском научно-исследовательском институте химпродуктов.

Ранее ФСБ показала карту регионов РФ, куда могла долететь украинская ракета «Сапсан».


Дмитрий Архипов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
