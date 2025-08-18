Войти
Польша заказала 100 тыс. снарядов для истребителей FA-50

Публичная презентация двух первых полученных военно-воздушными силами Польши легких боевых самолётов FA-50GF Fighting Eagle производства южнокорейской авиастроительной корпорации Korea Aerospace Industries (KAI) (польские бортовые номера "5001" и "5002").
Источник изображения: министерство национальной обороны Польши

Министерство национальной обороны Польши заказало крупную партию боевых и учебных снарядов для истребителей FA-50 производства Южной Кореи, сообщает интернет-портал Defence24 со ссылкой на замглавы Минобороны Павла Бейду.

Министерство национальной обороны Польши закупает 100 тыс. снарядов для пушек учебно-боевых самолетов FA-50, которые ранее были приобретены в Южной Корее, передает ТАСС со ссылкой на портал Defence24 и замглавы Минобороны Павла Бейду. По его словам, планируется купить 50 тыс. боевых и 50 тыс. учебных снарядов калибра 20 мм для авиационных пушек М197.

Контракт на поставку боеприпасов заключён с польской фирмой Mildat. По условиям соглашения, все снаряды должны быть поставлены на 23-ю базу тактической авиации в городе Минск Мазовецкий в течение одного года. Именно здесь базируются польские FA-50.

Ранее, в июне 2025 года, польское оборонное ведомство приобрело для этих самолётов 24 ракеты класса "воздух-воздух" Sidewinder на сумму около 8,5 млн евро. В 2022 году Польша заказала у Южной Кореи 48 учебно-боевых FA-50.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о риске банкротства министерства обороны, если не изменятся источники финансирования долгов. Польша увеличила производство артиллерийских снарядов в пять раз. Экономисты оценили потери Польши от конфликта на Украине в миллиарды евро.

Дмитрий Зубарев

Страны
Польша
Украина
Южная Корея
Продукция
AIM-9
FA-50
Проекты
Военные учения
