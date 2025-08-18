Малые корабли ВМФ России оснащаются боевыми модулями «Тор-М2КМ»

Источник изображения: topwar.ru

Совершенствование противовоздушной обороны Военно-морского флота России – одна из ключевых задач модернизации военных кораблей и изменения тактики действий соединений ВМФ России в боевых условиях.

Как отмечают военные эксперты, опыт специальной военной операции подтвердил необходимость усиления противовоздушной обороны не только крупных, но и малых ракетных кораблей.

В связи с этим новейшие боевые корабли, поступающие на вооружение ВМС России, сразу оснащают современными зенитными ракетными комплексами морского базирования.

Примером эффективного использования ЗРК морского базирования стало оперативное учение «Июльский шторм», которое проводилось с 23 по 27 июля под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.

В военно-морских маневрах были задействованы силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. Общее количество участников учений составило более 15 тысяч военнослужащих, 150 кораблей, 120 летательных аппаратов и 10 береговых ракетных комплексов.

В рамках «Июльский штор» экипаж патрульного корабля «Виктор Великий» из состава Балтийского флота успешно выполнил учебно-боевую задачу по поражению сложной воздушной цели.

Как уточнили в департаменте информации Минобороны РФ, стрельбы осуществлялись с применением морской модификации зенитного ракетного комплекса «Тор-М2КМ». А в качестве мишени была использована ракета «Уран», стартовавшая с борта корвета «Стойкий».

Отметим, что ракета «Уран» - это высокоскоростная цель, двигающаяся с околозвуковой скоростью на крайне низких высотах в 10-15 метров под управлением инерциальной системы управления. На конечном участке высота траектории полета уменьшается до 3-5 метров, что серьезно усложняет перехват ракеты средствами ПВО.

Однако военнослужащие ракетно-артиллерийской боевой части корабля «Виктор Великий» произвели точный пуск зенитных ракет, поразив воздушный объект. Как отметили в российском оборонном ведомстве, данные объективного контроля подтвердили уничтожение цели прямым попаданием зенитной управляемой ракеты «Тора».

Автономный боевой модуль «Тор-М2КМ» ранее использовался для установки на сухопутных или железнодорожных платформах, а также на шасси грузоподъемностью более 15 тонн. Однако оружейники Ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей») сумели интегрировать боевые модули в ВМФ России, для монтажа на палубах крупных кораблей российского флота.

Морскую версию зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2КМ» продолжают адаптировать для боевых кораблей флотов нашей страны. Причем, первые испытания ЗРК «Тор-М2КМ» прошел в открытом море еще в 2016 году, когда установленный на «Адмирале Григоровиче» боевой модуль «Тора» успешно поразил высокоскоростную воздушную цель.

А с учетом опыта СВО, автономные модули ЗРК «Тор-М2КМ» начали размещать на палубах малых ракетных и патрульных кораблей Военно-морского флота.

Точность боевого применения зенитных управляемых ракет позволяет «корабельному Тору» поразить до 8-ти воздушных целей противника с использованием одного боекомплекта. Дальность обнаружения целей у радара комплекса составляет более 32 км, причем РЛС «Тора» засекает даже летательные аппараты, созданные с использованием западной технологии «стелс».

А еще ЗРК «Тор-М2» в корабельной модификации – частый гость морских салонов и выставок вооружений за рубежом. Российский морской ЗРК традиционно производит хорошее впечатление на представителей оружейного мира, и становится объектом повышенного внимания делегаций государств-конкурентов.