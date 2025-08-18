Войти
Lenta.ru

Российскую космонавтику предложили укрепить экономистами и юристами

185
0
0
Фото: Роскосмос / РИА Новости
Фото: Роскосмос / РИА Новости.

Эксперт Уваров: Для лидерства России в космосе необходимы юристы и экономисты

Для укрепления лидерства России в космосе необходимы юристы и экономисты, заявил ТАСС директор исследовательского центра «Космическая экономика и политика» Валентин Уваров.

«В ближайшие годы экономические, политические и правовые вопросы станут ключевыми для успешного освоения космоса, и поэтому необходимо готовить кадры», — уверен глава организации.

Уваров предложил начать готовить соответствующих специалистов уже сейчас. По его оценке, только госкорпорации «Роскосмос» необходимы 30 специалистов в области космического права, 50 аналитиков-экономистов и 20 экспертов по международным делам.

В июле генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что у россиян есть «исторический запрос» на лидерство в космосе.

В октябре 2019 года Дмитрий Рогозин, занимая должность главы «Роскосмоса», признал, что госкорпорация не удовлетворяет текущий запрос россиян, касающийся характера проводимой страной политики в космической сфере.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.08 01:48
  • 0
Ответ на "Стало известно о «выключенных» российскими С-400 ВВС Пакистана"
  • 18.08 01:16
  • 1
«Если Еревану так нужно»: вице-премьер РФ прокомментировал решение Армении по Зангезурскому коридору
  • 17.08 23:26
  • 1
Минобороны Армении опровергло информацию о передаче Украине ракет
  • 17.08 22:37
  • 0
Ответ на "ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне"
  • 17.08 22:27
  • 10034
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.08 21:50
  • 87
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 17.08 03:17
  • 0
Ответ на "Николай Патрушев: спуск на воду фрегата "Адмирала Амелько" является примером роста военно-морской мощи РФ"
  • 16.08 23:38
  • 1
Лондон отказывается от идеи отправить войска на Украину, но собирается прикрывать западные области истребителями F-35 и Typhoon
  • 16.08 06:19
  • 0
Ответ на "ВМФ заложит в 2026 году еще два фрегата 22350"
  • 16.08 02:26
  • 1
The Times: европейские страны не хотят отправлять войска на Украину
  • 15.08 16:24
  • 0
О чём «забыли» сказать журналистам
  • 15.08 09:23
  • 0
Оперативное оборудование территории как необходимое условие военной безопасности государства
  • 15.08 09:20
  • 0
Логистика НАТО: Запад готовится к войне
  • 15.08 04:41
  • 2
МИД РФ: Киев не думает о мире и пытается затянуть боевые действия
  • 14.08 20:15
  • 2761
Как насчёт юмористического раздела?