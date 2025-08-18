Российскую космонавтику предложили укрепить экономистами и юристами

Эксперт Уваров: Для лидерства России в космосе необходимы юристы и экономисты

Для укрепления лидерства России в космосе необходимы юристы и экономисты, заявил ТАСС директор исследовательского центра «Космическая экономика и политика» Валентин Уваров.

«В ближайшие годы экономические, политические и правовые вопросы станут ключевыми для успешного освоения космоса, и поэтому необходимо готовить кадры», — уверен глава организации.

Уваров предложил начать готовить соответствующих специалистов уже сейчас. По его оценке, только госкорпорации «Роскосмос» необходимы 30 специалистов в области космического права, 50 аналитиков-экономистов и 20 экспертов по международным делам.

В июле генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что у россиян есть «исторический запрос» на лидерство в космосе.

В октябре 2019 года Дмитрий Рогозин, занимая должность главы «Роскосмоса», признал, что госкорпорация не удовлетворяет текущий запрос россиян, касающийся характера проводимой страной политики в космической сфере.