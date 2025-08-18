BAE Systems поставит дополнительные ББМ AMPV для СВ США

ЦАМТО, 15 августа. Минобороны США 1 августа объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с BAE Systems дополнительного соглашения на поставку многоцелевых ББМ AMPV (Armored Multi-Purpose Vehicle).

Стоимость контракта составляет 139,597 млн. долл. Работы будут выполняться на предприятии компании в Йорке (шт.Пенсильвания) и, как планируется, завершатся к 31 мая 2028 года. С учетом нового контракта, совокупная стоимость размещенных на текущий момент заказов на ББМ AMPV возросла до 2,286 млрд. долл.

Как сообщал ЦАМТО, программа AMPV – это одна из основных программ модернизации бронетехники СВ США. AMPV должны заменить устаревшие M113, состоящие на вооружении бронетанковых боевых бригадных групп (ABCT – Armored Brigade Combat Team). Начальный контракт стоимостью 383 млн. долл. на разработку и поставку новой многоцелевой бронированной машины AMPV СВ США подписали с BAE Systems по итогам тендера в декабре 2014 года.

В январе-феврале 2019 года с BAE Systems были подписаны первые контракты на сумму до 575 млн. долл. для начала мелкосерийного производства AMPV.

Церемония поставки первой AMPV в версии машины управления для проведения испытаний состоялась в августе 2020 года. Программа предполагает закупку в общей сложности до 2297 бронемашин.

В июле 2023 года 1-я бронетанковая боевая бригадная группа 3-й пехотной дивизии (Форт-Стюарт, шт.Джорджия) первой заменила устаревшие M113 на AMPV.

Командование СВ США 1 сентября 2023 года заключило с BAE Systems контракт, предусматривающий начало полносерийного производство в рамках программы AMPV.

AMPV разработана на базе модернизированной боевой машины пехоты "Брэдли" M2 с демонтированной башней, имеет с ней общую трансмиссию и подвеску. AMPV будут поставлены в версиях машины общего назначения M1283, машины управления M1286, транспортера 120-мм миномета M1287, машины медицинской эвакуации M1284 и санитарной машины M1285.