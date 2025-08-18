Войти
Эксперт Уваров: РФ для лидерства в космосе нужны экономисты и юристы

Логотип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

Директор исследовательского центра "Космическая экономика и политика" заявил, что готовить таких экспертов необходимо с раннего возраста в государственных органах

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Мировое лидерство ракетно-космической индустрии РФ в будущем невозможно обеспечить без широкой подготовки специалистов по смежным дисциплинам - космическому праву, политике и экономике. Готовить таких экспертов следует смолоду и в государственных органах, заявил в беседе с ТАСС директор исследовательского центра "Космическая экономика и политика" Валентин Уваров.

"В ближайшие годы экономические, политические и правовые вопросы станут ключевыми для успешного освоения космоса, и поэтому необходимо готовить кадры. Специалистам будущего сегодня едва за 20 лет, но их необходимо научить всем аспектам космической экономики, которая начинается с системы государственного управления. Было бы полезно, если бы молодежь получила первый практический опыт в Роскосмосе и его дочерних организациях", - заявил Уваров.

По оценкам исследовательского центра, в ведущих космических ведомствах наблюдается определенная пропорция юристов, экономистов и международников к общей численности штата. Для соблюдения такой же пропорции России требуется как минимум 30 "космических" юристов, около 50 аналитиков-экономистов и порядка 20 международников. "Это только на уровне Роскосмоса и МИД, не говоря о других ведомствах, а что касается частного сектора, вклад которого планируется в космическую экономику до 20% к 2030-му и 35% к 2036 году, то здесь пропорции могут быть и другие, если бизнес захочет конкурировать на внешних рынках", - подчеркнул директор центра.

"Подготовка таких кадров поможет ускорить вывод на рынок новых продуктов и сервисов примерно в полтора-два раза. Это, в свою очередь, позволит ускорить коммерциализацию ряда проектов, а в трехлетней перспективе принести экономике до миллиарда рублей дополнительной выручки", - добавил он.

Уваров отметил инициативу Росмолодежи "ГосСтарт.Стажировки", которая дает возможность участникам получить практический опыт работы в федеральных органах власти. "Такие стажировки позволяют участникам глубоко изучить принципы и механизмы функционирования системы государственного управления на федеральном уровне, а также приобрести востребованные профессиональные компетенции под руководством опытных наставников", - сказал он, призвав также включить в программу стажировки космической направленности.

Глава исследовательского центра подчеркнул, что междисциплинарный подход способствует более глубокому пониманию различных концепций в космической отрасли и за ее пределами. "Это, в свою очередь, должно способствовать тому, чтобы поставленная задача технологического лидерства в космосе не "утонула" в технике, ведь сейчас космос - это прежде всего лидерство на рынке, где конкурентность зависит от быстроты реакции и принятия правильных управленческих решений", - заключил он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
