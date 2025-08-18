Российский дрон-камикадзе с ИИ обновили

Российский дрон-камикадзе V2U получил новый корпус

Российский дрон-камикадзе с искусственным интеллектом (ИИ), известный под условным обозначением V2U, получил новый корпус и крыло. Об этом пишет Telegram-канал «Осведомитель».

В публикации обратили внимание на кадры центра «Рубикон», демонстрирующие применение различных дронов. На них заметили неизвестный аппарат, который может быть обновленной версией российского беспилотника.

«Дрон получил новый корпус, обновленные формы заднего крыла с винглетами, что должно поспособствовать росту дальности полета дрона», — говорится в сообщении.

Также в задней части корпуса заметно утолщение, под которым могли разместить новое оборудование. Канал допустил, что там установили новый модуль навигации.

В июне стало известно, что V2U начали применять в зоне СВО. Аппарат с размахом крыльев 1,2 метра развивает скорость около 60 километров в час, а длительность полета может составить 60 минут. Дрон-камикадзе, который использует ИИ для наведения на цель, несет кумулятивно осколочно-фугасную зажигательную боевую часть.