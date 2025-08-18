ВВС Филиппин получили 5 новых вертолетов S-70i "Блэк Хок"

ЦАМТО, 15 августа. В ходе церемонии, состоявшейся 13 августа на авиабазе "Кларк", ВВС Филиппин официально приняли 5 новых вертолетов S-70i "Блэк Хок" в рамках контракта на поставку 32 машин данного типа.

Как сообщает филиппинское агентство PNA, вертолеты были доставлены 15 июля на Филиппины из Польши, где были собраны компанией PZL Mielec.

Как отмечается, поставка новых S-70i "Блэк Хок" расширит возможности ВВС Филиппин при выполнении различных задач, включая оказание гуманитарной помощи и помощи при ликвидации последствий стихийных бедствий.

Первые пять S-70i "Блэк Хок были доставлены на Филиппины в июне 2024 года, вторая пятерка – в декабре 2024 года. Ожидается, что в 2025 году будут поставлены 15 вертолетов, а оставшиеся семь единиц – в 2026 году.

С учетом новой поставки в составе ВВС Филиппин теперь имеется 30 вертолетов "Блэк Хок". Эксплуатацию и обслуживание новых вертолетов будут осуществлять специалисты 205-го тактического вертолетного крыла.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2019 года МО Филиппин заключило контракт на поставку 16 многоцелевых вертолетов S-70i "Блэк Хок" разработки американской компании Sikorsky в рамках межправительственного соглашения с Польшей. Стоимость продажи составила около 11,5 млрд. филиппинских песо (241,462 млрд. долл.). Вертолеты были собраны на предприятии PZL Mielec и поставлены с ноября 2020 по декабрь 2021 года. Один из шести S-70i первой партии разбился 24 июня 2021 года во время ночных учений.

МНО Филиппин 22 февраля 2022 года подписало с PZL Mielec контракт на дополнительную закупку 32 вертолетов S-70i "Блэк Хок", логистическую поддержку и обучение персонала. Стоимость продажи оценивается в 31,75 млрд. филиппинских песо (625 млн. долл.).

Таким образом, парк S-70i ВВС Филиппин возрастет до 47 ед. Вертолеты предназначены для перевозки войск и грузов, поддержки поисково-спасательных и гуманитарных операций на территории страны и региона.

Как первоначально предполагалось, вертолеты будут поставлены четырьмя партиями: пять единиц – в 2023 году, 10 ед. – в 2024 году, 10 ед. – в 2025 году и 7 ед. – в 2026 году. Позднее график был несколько изменен.