ТАСС

Мирошник: Украины хватит на 3-6 месяцев военных действий без финансирования Запада

© Александр Щербак/ ТАСС
По словам посла МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима, все в большой степени зависит от позиции Запада

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Киевский режим сможет продолжать боевые действия от трех до шести месяцев без финансирования Запада. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Киев будет продолжать активные военные действия, пока снабжается вооружением, информацией, разведданными и финансами. Пока у них есть ресурсы, война будет продолжаться. Все в значительной степени зависит от позиции Запада. Если финансирование будет продолжаться, будет продолжаться и война. Прекратят финансирование - Киева хватит, грубо говоря, на три-шесть месяцев", - отметил он.

Дипломат подчеркнул, что сейчас Запад активно снабжает Украину вооружениями, и у Киева достаточно живой силы для ведения активных военных действий на текущем уровне интенсивности. "Говорить о том, что завтра фронт обвалится, таких иллюзий нет. Это серьезные кровопролитные военные действия, которые требуют концентрации больших усилий с нашей стороны и понимания с международной точки зрения", - сказал Мирошник.

По его словам, никаких признаков, что нынешняя позиция Европы изменится и поддержка киевского режима прекратится, сейчас не наблюдается. Он обратил внимание, что даже в контексте поиска дипломатического диалога между Россией и США "европейцы демонстрируют радикально настроенную позицию".

"Они заявляют, что не признают определенные вещи и предпримут весь набор усилий, чтобы дезавуировать или сорвать сам диалог. Для Европы продолжение кровопролития на Украине крайне важно для внутренней повестки, поэтому тенденций к изменению мы не видим", - заключил посол по особым поручениям.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран - Владимира Путина и Дональда Трампа. В тот же день Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная. По информации, размещенной в базе данных Госдепартамента США, саммит двух глав государств состоится на Аляске 15 августа. Последний визит Путина в США состоялся в 2015 году.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск. 

