"Пираньи", "Осоеды", "Вандалы": боевые беспилотники форума в Сколкове

С 7 по 17 августа 2025 года в инновационном центре "Сколково" проходит международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего". Помимо гражданской продукции, на нем демонстрируются разработки двойного назначения, некоторые из которых уже отличились в ходе спецоперации. ТАСС собрал военные новинки мероприятия

Официальный сайт мэра Москвы сообщает, что в форуме "Беспилотные системы: технологии будущего", организованном по поручению президента России, участвует 300 российских компаний из 20 регионов страны. 14 августа на форуме открылась масштабная выставка инновационных гражданских разработок для сельского и лесного хозяйства, топливно-энергетического комплекса, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, логистики, торговли. 15–17 августа в рамках мероприятия пройдет Кубок мэра Москвы по гонкам дронов — первый в России профильный международный спортивный турнир. Предусмотрена деловая программа, в которой принимают участие эксперты из нескольких стран. Также в ходе форума работает открытый проектно-образовательный интенсив "Архипелаг-2025" с лекциями и мастер-классами.

Свою продукцию в Сколкове представили организации, известные разработками и решениями двойного назначения. Некоторые их изделия успешно применяются в специальной военной операции.

Небо: роботы против роботов

Наиболее напряженные бои между дронами в зоне проведения спецоперации развернулись в небе. Большой вклад в уничтожение противника вносят беспилотники "Пиранья" Симбирского конструкторского бюро (СКБ).

FPV-дроны “Пиранья” Источник изображения: © Алексей Павливкер/ ТАСС

Именно таким FPV-дроном был уничтожен первый американский танк Abrams, переданный Украине. В Сколкове СКБ представило несколько своих беспилотников. "Сегодня объемы [производства] компании уже составляют до 10 тыс. аппаратов ежемесячно, — сообщил ТАСС представитель компании. — Это дроны-камикадзе "Пиранья-7" и "Пиранья-10". Также мы производим дроны "Пиранья-13". Они являются уникальной платформой, так как на них можно разместить новую нашу разработку, воздушный ретранслятор сигнала. Это позволяет увеличить дальность связи с дроном-камикадзе, который улетел на передовую".

Новгородский научно-производственный центр (НПЦ) "Ушкуйник" представил материалы о своем ударном FPV-дроне "Князь Вандал Новгородский" с управлением через оптоволоконный кабель. На счету операторов беспилотника-камикадзе, получившего медийную известность после отражения вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область, все больше уничтоженной вражеской техники. По представленной на стенде "Ушкуйника" информации, с августа 2024 года по июнь 2025 года "Князь Вандал" нанес врагу ущерба на 166 млрд рублей при затратах на приобретение этих дронов в 3,65 млрд рублей, что составляет 2,2% от суммы уничтоженного имущества. Эффективность его применения оценивается в 28%, тогда как у FPV-дронов с радиоуправлением этот показатель равен 15%.

"Ушкуйник" уточнил характеристики своего знаменитого изделия. "Князь Вандал" поднимает до 3 кг, способен находиться в воздухе не менее 15 мин. и пролетать до 15 км, его камера передает оператору видеосигнал с разрешением 1080р и частотой 60 кадров в секунду, при этом разработана модификация с тепловизором. Катушка может вмещать 16 или 23 км оптоволоконной линии связи.

Комплекс “Дронобус” Источник изображения: © Алексей Павливкер/ ТАСС

Для доставки FPV-дронов на оптоволокне в зону выполнения боевой задачи научно-технический центр "Корней" представил комплекс "Дронобус". В него входит малогабаритный гусеничный транспортный модуль массой до 250 кг, способный везти груз до 150 кг со скоростью не менее 3 км/ч. Оптоволоконная линия связи позволяет управлять "Дронобусом" на расстоянии до 10 км. На ней размещаются два беспилотника типа "Князь Вандал" — также с оптоволоконным управлением на дальности до 15 км. Комплекс может работать автономно до 4 ч.

Дроны-истребители

Противодействовать вражеским беспилотникам призваны дроны-перехватчики "Осоед", показанные на стенде НПЦ "Ушкуйник". "Осоед-Д" оснащен четырьмя метательными трубками, позволяющими стрелять по вражескому беспилотнику дробью, "Осоед-С" — системой метания сетки, которая может выстрелить по команде оператора или автоматически на дистанции 5–6 м. Если боезапас израсходован, оператор может сбить цель тараном — конструкцией дрона это предусмотрено. "Осоед" способен летать до 24 мин., перехватывать цели на дальности до 5 км и высоте до 6 км.

"Скворец ПВО" Источник изображения: © Алексей Павливкер/ ТАСС

Сразу несколько беспилотных истребителей представил Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ). У дрона "Скворец ПВО" Х-образное крыло, на концах которого расположены четыре электродвигателя с толкающими винтами. Аппарат разгоняется до 270 км/ч, автоматически захватывать цели ему помогает искусственный интеллект. По такой же схеме создан перехватчик "Болт". Целеуказание ему может давать как входящая в комплекс радиолокационная станция, так и РЛС зенитных комплексов. Беспилотный перехватчик "Кинжал" имеет уже восемь пропеллеров. Он может поражать цели самостоятельно или включаться в систему обнаружения дронов.

Квадрокоптер “Овод-ПВО” Источник изображения: © Алексей Павливкер/ ТАСС

Квадрокоптер "Овод-ПВО" сбивает неприятельские аппараты как тараном, так и подрывом боевой части, система инициации которой встроена в корпус дрона, а наводится оператором или бортовой системой.

"Дрон-Х" Источник изображения: © Алексей Павливкер/ ТАСС

Наконец, беспилотник "Дрон-Х" выполнен по самолетной схеме с Х-образным крылом и имеет радиолокационную головку самонаведения.

Предупрежден — вооружен!

ФПИ представил индивидуальные обнаружители радиосигналов БПЛА "Алиссум-6" и "Алиссум-8".

Индивидуальные обнаружители радиосигналов БПЛА серии “Алиссум” Источник изображения: © Алексей Павливкер/ ТАСС

Последний, согласно информации на сайте разработчиков, ловит цифровые и аналоговые радиоканалы беспилотника на дальности не менее 1 км, работает в диапазоне 0,45–6,7 ГГц, сканирует все частоты и классифицирует сигналы за 3–5 с, а использование технологий искусственного интеллекта позволяет различать излучение только выбранных дронов, не реагируя на сигналы Wi-Fi и прочих систем связи.

Комплекс “Расада" Источник изображения: © Алексей Павливкер/ ТАСС

ЦБСТ впервые показал комплекс "Расада" ("Распределенная сеть акустических датчиков"). Он может по звуку обнаруживать, классифицировать БПЛА, определять их координаты, скорость и направление движения. "Система объединяет современные сенсоры и интеллектуальную платформу обработки данных, позволяя обнаруживать дроны на значительном расстоянии и в сложных условиях", — прокомментировали ТАСС разработчики, добавив, что "Расада" предназначена для защиты критически важных объектов и гражданской инфраструктуры. Помимо датчиков звука, комплекс может получать данные от оптических, радиолокационных и радиотехнических систем обнаружения. Сейчас разработка проходит опытную эксплуатацию.

Комплекс акустического мониторинга "Термен" Источник изображения: © Алексей Павливкер/ ТАСС

На стенде НПЦ "Ушкуйник" демонстрируется другой комплекс акустического мониторинга — "Термен". Основное его назначение — засекать координаты артиллерийских систем на дальности до 25 км, однако он также способен определять местонахождение транспорта и беспилотников. Элементы комплекса сделаны носимыми, в состав входят четыре звуковых поста из микрофонных решеток, блока сбора и обработки сигнала, аккумулятора. Время развертывания "Термена" — 5 мин., он может автономно работать 120 ч.

Сухопутные, плавающие и подводные

Фонд перспективных исследований (ФПИ) показал "Тень": безэкипажный катер, являющийся универсальной роботизированной платформой для разведки или нанесения ударов. "Внутри корпуса возможно размещение ударных БПЛА", — гласит сопроводительный текст.

Модель автономного необитаемого подводного аппарата "Сарма-Д" Источник изображения: © Алексей Павливкер/ ТАСС

На стенде демонстрировалась модель автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА) "Сарма-Д" с модульной полезной нагрузкой. Сайт ФПИ уточняет, что в рамках комплексного проекта лаборатории на базе нижегородского АО "Центральное конструкторское бюро "Лазурит" предстоит разработать аппарат, за счет воздухонезависимой силовой установки обладающий "исключительными возможностями автономного плавания", причем подобный двигатель будет дешевле, экономичнее и экологичнее ядерных энергоустановок.

Еще одна разработка ФПИ —"Крестник-М", материалы о котором демонстрировались на стенде организации. Это беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для борьбы с надводными целями, включая движущиеся. К таким целям относится одна из новых угроз в морском бою — морские безэкипажные катера. БПЛА из состава "Крестника-М" сконструирован с раскладывающимся крылом и хвостовым оперением, запускаться он может с земли, летательного аппарата или надводной платформы.

Фонд показал наземную гусеничную платформу "Импульс-МУ", созданную для транспортировки грузов и даже буксирования транспортных средств. Максимальная масса робота с полезной нагрузкой составляет 2,6 т, грузоподъемность буксируемого прицепа — 500 кг. Радиоканал позволяет управлять "Импульсом-МУ" на расстоянии до 5 км, оптоволоконный — до 20 км.

Помимо этого, Фонд перспективных исследований представил информацию о средствах радиоэлектронной борьбы, а также других беспилотных аппаратах — авиационных, наземных и морских — различной конструкции и назначения. Они способны доставлять в район боевых действий средства обнаружения и противодействия БПЛА, не подвергая риску человека.

Виктор Бодров