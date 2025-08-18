За последние полтора года российские расчеты ПВО сбили почти два десятка зенитных управляемых ракет западного производства

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Зенитный ракетный комплекс С-400 демонстрирует наибольшую эффективность перехватов украинских ракет. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

По данным собеседника агентства, с конца 2023 года против российских самолетов Су-34 и Су-35 противник активно пытается применять зенитные ракетные комплексы. За последние полтора года российские расчеты ПВО перехватили почти два десятка зенитных управляемых ракет западного производства, атаковавших самолеты ВКС России, около половины из них - ракеты американского ЗРК Patriot.

"Наибольшую эффективность таких перехватов демонстрируют отечественные зенитные ракетные системы С-400", - отметил собеседник.