Войти
ТАСС

С-400 демонстрирует наибольшую эффективность перехватов украинских ракет

191
0
0
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

За последние полтора года российские расчеты ПВО сбили почти два десятка зенитных управляемых ракет западного производства

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Зенитный ракетный комплекс С-400 демонстрирует наибольшую эффективность перехватов украинских ракет. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

По данным собеседника агентства, с конца 2023 года против российских самолетов Су-34 и Су-35 противник активно пытается применять зенитные ракетные комплексы. За последние полтора года российские расчеты ПВО перехватили почти два десятка зенитных управляемых ракет западного производства, атаковавших самолеты ВКС России, около половины из них - ракеты американского ЗРК Patriot.

"Наибольшую эффективность таких перехватов демонстрируют отечественные зенитные ракетные системы С-400", - отметил собеседник. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Су-34
Су-35
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.08 01:48
  • 0
Ответ на "Стало известно о «выключенных» российскими С-400 ВВС Пакистана"
  • 18.08 01:16
  • 1
«Если Еревану так нужно»: вице-премьер РФ прокомментировал решение Армении по Зангезурскому коридору
  • 17.08 23:26
  • 1
Минобороны Армении опровергло информацию о передаче Украине ракет
  • 17.08 22:37
  • 0
Ответ на "ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне"
  • 17.08 22:27
  • 10034
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.08 21:50
  • 87
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 17.08 03:17
  • 0
Ответ на "Николай Патрушев: спуск на воду фрегата "Адмирала Амелько" является примером роста военно-морской мощи РФ"
  • 16.08 23:38
  • 1
Лондон отказывается от идеи отправить войска на Украину, но собирается прикрывать западные области истребителями F-35 и Typhoon
  • 16.08 06:19
  • 0
Ответ на "ВМФ заложит в 2026 году еще два фрегата 22350"
  • 16.08 02:26
  • 1
The Times: европейские страны не хотят отправлять войска на Украину
  • 15.08 16:24
  • 0
О чём «забыли» сказать журналистам
  • 15.08 09:23
  • 0
Оперативное оборудование территории как необходимое условие военной безопасности государства
  • 15.08 09:20
  • 0
Логистика НАТО: Запад готовится к войне
  • 15.08 04:41
  • 2
МИД РФ: Киев не думает о мире и пытается затянуть боевые действия
  • 14.08 20:15
  • 2761
Как насчёт юмористического раздела?