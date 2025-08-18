Ракетный крейсер "Маршал Устинов" отработал удары по "противнику"

Удары наносили комплексом "Базальт"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" провел учения по недопущению высадки условного противника на островные территории России в Арктике с применением ракетного комплекса "Базальт". Об этом сообщили в пресс-службе флота.

Ранее Северный флот сообщил о начале учений в акватории Баренцева и Белого морей, на побережье Кольского полуострова и архипелага Новая Земля с участием 2 тыс. военных и 14 кораблей и подлодок.

"В целях недопущения высадки морского десанта условного противника на островные территории России в Арктике экипаж крейсера отработал действия боевых расчетов корабля с выполнением стрельб главным ракетным комплексом "Базальт" по кораблям условного противника способом компьютерного моделирования. Отряд кораблей условного противника обозначил большой десантный корабль "Иван Грен", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках учений североморцы отразили нападение беспилотников самолетного типа условного противника с применением артиллерийского комплекса АК-630. Также были поражены обозначающие безэкипажные катера мишени из крупнокалиберных пулеметов.

"Выход ракетного крейсера "Маршал Устинов" в море и проход по Кольскому заливу обеспечила корабельная тральная группа Кольской флотилии разнородных сил в составе базовых тральщиков "Ядрин" и "Котельнич", экипажи которых выполнили задачи противоминного обеспечения ракетного крейсера", - информировали в пресс-службе.